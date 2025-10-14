Biofábrica vai criar 190 milhões de mosquitos para combater a dengue; entenda
Por Flipar
Dessa forma, a instalação tem o intuito de atender demandas de governos e comunidades que estejam enfrentando surtos das respectivas doenças. A estrutura pertence à empresa Oxitec e tem capacidade para gerar até 190 milhões de mosquitos por semana.
Divulgação
O foco é que esses mosquitos sejam contaminados com a Wolbachia, uma espécie de bactéria que reduz a transmissão da dengue em mais de 75%, segundo levantamento da Oxitec.
Divulgação
Afinal, em 2024, o Brasil viveu a maior crise de dengue registrada no país, visto que foram registrados 4.013.746 casos prováveis de dengue e 3.809 mortes, além de 232 óbitos em investigação.
Divulgação
Esse índice era de 1.881 casos para cada 100 mil habitantes. No atual cenário da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, a Wolbachia já é utilizada e pode ajudar no combate à dengue.
Divulgação
"Acho muito boa essa sinergia. Em julho foi inaugurada a Wolbito, que era a maior do mundo. Dois meses depois, já não é. Isso é muito bom para a saúde pública do Brasil", afirma Fabiano Pimenta, secretário adjunto da secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente.
Imagem de Ernesto Eslava por Pixabay
Esse recorde de criação de mosquitos em laboratório era ocupado por outra fábrica brasileira, em Curitiba, no Paraná, pela Wolbito. Contudo, a nova estrutura localizada na cidade de Campinas, em São Paulo, passará a liderar este segmento.
wikimedia commons Muhammad Mahdi Karim
O empreendimento, então, espera conseguir proteger até 100 milhões de pessoas anualmente com o mecanismo do uso da bactéria Wolbachia.
Reprodução Youtube
?Com o novo complexo da Oxitec em Campinas, estamos equipados para responder imediatamente aos planos de expansão da Wolbachia do Ministério da Saúde", explicou, Natalia Verza Ferreira, diretora executiva da Oxitec Brasil.
Reprodução Record TV
Ainda de acordo com a diretora, o novo espaço visa garantir "que a tecnologia possa chegar rapidamente a comunidades em todo o país, de forma econômica?.
Reprodução de TV Bandeirantes
A Wolbachia é uma bactéria intracelular presente em cerca de 60% dos insetos, inclusive em alguns mosquitos. Entretanto, ela não é encontrada naturalmente no Aedes aegypti, que pode transmitir a Dengue, Chikungunya e Zika.
reprodução tv globo
Com o tempo, a porcentagem de mosquitos que carregam a Wolbachia aumenta, até que permaneça estável, sem a necessidade de novas liberações. Um efeito que torna o método autossustentável e uma intervenção acessível a longo prazo.
reprodução tv globo
Em 2024, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, recebeu o Método Wolbachia e o resultado foi a redução de 69,4% dos casos de dengue, 56,3% de chikungunya e 37% de Zika na cidade.
Nicolas HENON - Flickr
Outras localidades do país também estão se valendo do método, como a capital do Rio de Janeiro, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Petrolina, em Pernambuco, Joinville, em Santa Catarina, Foz do Iguaçu e Londrina, ambas no Paraná.
Divulgação SES-MG
Essa ideia surgiu em 2011, quando o pesquisador da Fiocruz, Luciano Moreira, iniciou uma série de discussões com o Ministério da Saúde do Mato Grosso do Sul para trazer uma nova alternativa para enfrentar a dengue.
Agência Brasil
Nesse sentido, foi comprovado que quando a bactéria está presente no mosquito, os vírus como o da dengue, zika e chikungunya não se desenvolvem bem, algo que pode reduzir a propagação dessas doenças.
icon0.com pexels
O financiamento do Ministério da Saúde e da Fundação Bill & Melinda Gates foram essenciais para a realização das atividades em dois bairros nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói: Tubiacanga e Jurujuba, respectivamente.
Agência Brasil Fotografias/Wikimedia Commons
Além disso, a biofábrica de Campinas vai produzir caixinhas com ovos do mosquito com Wolbachia, que podem ser enviadas para qualquer lugar do Brasil e do mundo.
Divulgação Takeda
Ao adicionar água, os ovos eclodem e passam pelas fases de larva, pupa e mosquito adulto. Os insetos saem por pequenos furos no topo da caixa e iniciam o processo de disseminação da bactéria na população local de Aedes aegypti.
Reprodução Record TV
No atual momento, a adoção da vacina no SUS é uma alternativa importante, porém a Wolbachia chegou para somar as possibilidades de enfrentamento a este mosquito.