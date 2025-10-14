Buscas por professor universitário que desapareceu na Trilha do Pão de Açúcar continuam
O professor costumava fazer caminhadas quase todos os dias, por recomendação médica, e tinha autorização do médico para praticar o exercício sozinho.
Antônio iniciou o passeio pelo Aterro do Flamengo, por volta das 4 da tarde. Cerca de uma hora e meia depois, o sistema indicou que ele havia chegado à trilha do Morro da Urca, mas, em seguida, o sinal foi interrompido.
O percurso é dividido em duas etapas: a primeira liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca, e a segunda segue até o topo do Pão de Açúcar propriamente dito.
Além do bondinho, o local oferece opções de trilhas ecológicas, muito procuradas por praticantes de caminhada e aventureiros.
Algumas dicas de segurança são úteis para ambas as trilhas: evite ir sozinho; use calçados adequados ? com boa aderência ? e roupas leves; leve muita água, protetor solar e repelente.