Falha geológica que causa terremotos inspirou filme de catástrofe
Além desse, outro terremoto causado pela falha ??foi o de Loma Prieta, em 1989 (magnitude 7,1), que matou 63 pessoas.
wikimedia commons H.G. Wilshire, U.S. Geological Survey
A falha se estende desde Point Arena, no norte da Califórnia, até Imperial Valley, no sul do estado.
Imagem de Sindi Short por Pixabay
Ela passa por diversas cidades importantes, como San Francisco, Los Angeles e San Diego.
Todd Jones - Flickr wikimedia commons
É uma falha transcorrente, o que significa que as placas tectônicas se movem lateralmente uma em relação à outra.
L W por Pixabay
Alguns cientistas estimam que há uma probabilidade de quase 50% de ocorrer um terremoto de magnitude 7,0 ou superior na Falha de San Andreas nos próximos anos.
Maxx Girr por Pixabay
Além do risco de terremotos, a Falha de San Andreas também causa outros efeitos na região, como a deformação do terreno, atividade vulcânica, desafios na construção e mudanças no nível do mar.
wikimedia commons USGS
Após o grande terremoto em São Francisco, foram implementadas novas regras que exigem que estruturas de concreto -- incluindo escolas e hospitais -- sejam reforçadas.
pixabay
O assunto desperta tanto interesse que, em 2015, foi lançado o filme "Terremoto: A Falha de San Andreas", dirigido por Brad Peyton e estrelado por Dwayne Johnson, Carla Gugino e Alexandra Daddario.
Divulgação
O filme segue a história de um piloto de helicóptero de resgate, interpretado por Johnson, que tenta salvar sua filha durante uma série de terremotos catastróficos ao longo da falha de San Andreas, na Califórnia.