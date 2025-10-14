Whoopi Goldberg entrevista mulher de Bruce Willis e revela ajuda do ator no início da carreira
Por Flipar
Durante a entrevista, Whoopi lembrou como Bruce a ajudou no início de sua carreira em Hollywood, e elogiou seu apoio e conselhos.
Reprodução Youtube / The View
Ela comentou: ?Seu marido era um dos caras realmente legais, uma das primeiras pessoas que eu conheci quando me tornei famosa. Ele me guiou muito bem. Eu fico feliz que ele tenha você? .
Reprodução Youtube / The View
Volta e meia Whoopi Goldberg surge com declarações que repercutem nas mídias. Sejam simples ou polêmicas Em 2024, Whoopi Goldberg virou notícia ao comentar que a Academia que concede o Oscar não esnobou a atriz Margot Robbie e a diretora Greta Gerwig ao não torná-las candidatas ao Oscar de atriz e diretora por Barbie.
Reprodução Instagram @whoopigoldberg
Em 2023, Whoopi incluiu uma cláusula curiosa em seu testamento: não quer virar um holograma após a morte
Wikimedia Commons Daniel Langer
A declaração foi feita por causa de um show que mostrou a cantora Whitney Houston em holograma. Whoopi não gosta desse tipo de recurso.
Reprodução de vídeo YouTube Música e Mercado
Em dezembro de 2022, ela já tinha comentado que seu testamento veta a realização de cinebiografias não autorizadas sobre sua vida.
Instagram
Caryn Elaine Johnson, a Whoopi Goldberg, é uma das atrizes mais populares de Hollywood. Funciona em drama e em comédia. Fez 68 anos em 13/11/2023. Também é cantora, dubladora, ativista e apresentadora.
Reprodução / Instagram
Com origem humilde, a atriz nasceu e foi criada no distrito de Manhattan, em Nova Iorque. Seus pais são Emma Johnson, uma enfermeira e professora, e Robert James Johnson Jr., um clérigo.
Wikimedia Commons David Shankbone
A atriz teve um irmão, Clyde, que morreu em 2015, aos 65 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Eles eram muito próximos e ele já tinha sido inclusive motorista particular da irmã durante um tempo.
Reprodução / Instagram
O fato de Goldberg ter tido uma infância complicada começa com seu pai abandonando a família para ir viver com a amante, o que fez com que sua mãe precisasse dar conta dos filhos pequenos sozinha.
Reprodução / Instagram
Em algumas entrevistas, Goldberg revelou que o pai raramente pagava pensão ou mesmo ia visitar os filhos. Esse fato, segundo a atriz, fez com que sua mãe (foto) precisasse ser uma mulher ainda mais forte do que o habitual.
Reprodução / Instagram
Goldberg chegou a ter de abandonar a escola aos 17 anos e lutou contra o vício em heroína durante um tempo.
Reprodução / Instagram
A carreira de atriz de Goldberg começa em grupos de improviso de que ela participava, na Califórnia. Apesar do sonho, ela precisou enfrentar as dificuldades financeiras que já incomodavam a família.
Wikimedia Commons Canadian Film Centre
Goldberg chegou a trabalhar como garçonete e até mesmo como maquiadora de cadáveres em uma funerária. Tudo isso para ajudar sua mãe e seu irmão em casa.
Reprodução / Instagram
Goldberg conseguiu juntar dinheiro e iniciou um curso de teatro nesse meio tempo, onde descobriu sua vocação para o canto e para a comédia, gênero em que mais se destacaria no futuro.
Reprodução / YouTube
Depois de algumas indicações de seus professores de teatro, Goldberg estreou nos cinemas em um filme chamado ?Citizen?, de 1982. Mas foi três anos depois, ao estrelar ?A Cor Púrpura?, de Steven Spielberg, que Goldberg deslanchou para o mundo.
Reprodução / A Cor Púrpura
Ali, a atriz já recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Na premiação de 1991, Goldberg ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pelo clássico ?Ghost: Do Outro Lado da Vida?.
Reprodução / Instagram
Foi um período de ascensão na carreira da atriz, que ainda protagonizou ?Mudança de Hábito?, em 1992, e dublou a hiena ?Shenzi? em ?O Rei Leão? em 1994.
Reprodução / Mudança de Hábito
O papel em ?Mudança de Hábito?, aliás, ajudou a estabelecer Goldberg como uma das maiores estrelas de Hollywood da época.
Reprodução / Instagram
Foi durante esse sucesso que Goldberg foi convidada a ser a primeira mulher a apresentar sozinha a cerimônia do Oscar, em 1994. Ela ainda apresentou o Oscar em outras três oportunidades: 1996, 1999 e 2002.
Reprodução / Instagram
Whoopi Goldberg entrou para um seleto grupo de artistas ao conquistar os quatro principais prêmios do entretenimento nos Estados Unidos, conhecidos como ?EGOT?: Emmy (televisão), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro).
Reprodução / Instagram
A atriz foi casada três vezes. De 1973 a 1979, se casou com Alvin Martin, com quem teve sua única filha: Alex (foto).
Reprodução / Instagram
Em 1986, se casou com o cineasta David Claessen, mas eles se divorciaram dois anos depois. Por fim, em 1994, se uniu com Lyle Trachtenberg, mas a separação veio logo no ano seguinte.
Wikimedia Commons Tomsohn
Goldberg também é ativista pró-escolha (quem defende o direito ao aborto). A própria atriz fez um aborto quando tinha 14 anos de idade.
Reprodução / Instagram
Em 2022, abandonou a antiga rede social Twitter, hoje X, após a plataforma ser adquirida pelo bilionário Elon Musk.
Reprodução / Instagram
No fim do ano, ela se desculpou por declarações consideradas antissemitas. Ela tinha dito que a perseguição nazista não tinha sido por questão racial. Mas depois a atriz se retratou.
Reprodução / Instagram
Em março de 2023, Whoopi Goldberg voltou a ficar no ar, no papel de Regina Thomas, presidente da câmara municipal de Nova York, na 11ª temporada de ?Blue Bloods?, na Universal.