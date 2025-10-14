Ponte gigantesca entre Salvador e Itaparica está na lista de obras prioritárias do governo
Por Flipar
A nova ponte vai reduzir em mais de 100 quilômetros o trajeto até importantes zonas turísticas baianas, como o Sul do estado, facilitando o transporte, o turismo e o escoamento da produção. A expectativa é a de que milhares de empregos gerados e desenvolvimento regional acelerado.
Reprodução 3D
O projeto conta com parceria com um consórcio chinês e foi incluído no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e no Novo PAC, garantindo prioridade em licenciamento e financiamento. A obra já é considerada estratégica para o Brasil.
reprodução de vídeo
O prêmio foi dado por essa organização que reconhece iniciativas relacionadas a turismo criativo, destacando empresas, projetos e destinos que investem nesse segmento.
reprodução facebook
O prêmio foi atribuído à cidade devido ao sucesso do projeto Salvador Capital Afro, elaborado pelo Plano de Desenvolvimento do Afroturismo de Salvador, promovido pela Prefeitura em parceria com a comunidade negra local, e que está sendo colocado em prática desde 2021.
divulgação
A seleção é baseada em critérios como originalidade, dedicação à construção de um ambiente sustentável e adesão aos princípios de sustentabilidade.
Jeff Dias / Divulgação
Salvador, a capital do estado da Bahia, no nordeste do Brasil, é uma cidade vibrante e multicultural com uma história rica e encantadora.
digasalinas por Pixabay
Fundada em 1549, Salvador foi a primeira capital do Brasil e desempenhou um papel importante na colonização do país.
domínio público
A cidade é conhecida por sua arquitetura colonial portuguesa, sua cultura afro-brasileira e seu litoral tropical.
Domínio público
Salvador é uma cidade vibrante e cosmopolita que sempre tem algo a oferecer durante o ano todo.
wikimedia commons Alex@Eddi
O bairro do Pelourinho, o centro histórico de Salvador, é um Patrimônio Mundial da UNESCO e é um dos destinos turísticos mais populares do Brasil.
wikimedia commons Paul R. Burley
O Pelourinho é um labirinto de ruas de paralelepípedos, praças grandes e prédios coloridos. A arquitetura do bairro é uma mistura de estilos, incluindo barroco, colonial e neoclássico.
Flickr CuchoGOL
As igrejas barrocas do Pelourinho são particularmente impressionantes, com seus interiores decorados com ouro e madeira.
wikimedia commons Lalaisca
A cidade abriga festivais culturais, como o Festival de Jazz de Salvador. Todo mês de julho, o evento, que acontece no Parque da Cidade, reúne artistas de jazz de todo o mundo.
Ligia Rizerio / Divulgação
Tem também o Festival de Verão, um evento de música popular que acontece todos os anos no mês de janeiro e reúne grandes artistas nacionais e internacionais.
divulgação
O litoral de Salvador é outro ponto de destaque da cidade. A cidade tem mais de 50 quilômetros de praias, incluindo algumas das mais belas do Brasil.
wikimedia commons Jorge Cortell
Um exemplo é a Praia de Itapuã, conhecida pelas suas areias douradas, coqueiros e águas tranquilas. O local já foi até mencionado em uma música música de Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi.
wikimedia commons Portal da Copa/ME
Além das praias, Salvador também tem uma variedade de outros parques e áreas verdes. O Parque da Cidade, por exemplo, localizado no alto de uma colina, oferece vistas panorâmicas da cidade.
reprodução
Outro local famoso de Salvador o ano inteiro é o Jardim Botânico da Bahia, um destino popular para caminhadas e piqueniques.
PMS/Divulgação
Localizado em uma das praias mais populares da cidade, o Farol da Barra oferece vistas deslumbrantes do oceano Atlântico. É um ótimo lugar para apreciar o pôr do sol.
wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud
O Mercado Modelo, outro destino popular de Salvador, é conhecido por suas lojas de artesanato, onde os visitantes podem encontrar artigos de couro, instrumentos musicais e muito mais.