Cantor argentino participante da versão mexicana da ‘Dança dos Famosos’ é assassinado a tiros
A versão brasileira da "Dança dos Famosos" foi criada em 2005, no Domingão do Faustão, e atualmente é exibida no Domingão com Huck. O programa já soma 22 temporadas.
O grupo A ficou composto pelo apresentador Rodrigo Faro, os atores Duda Santos e Silvero Pereira, e a influenciadora Gracyanne Barbosa.
O grupo C incluiu o ator Allan Souza Lima, a apresentadora Catia Fonseca, o ex-jogador Richarlyson e a cantora Manu Bahtidão.
Edição 2022, Vitória Strada: Ela dançou ao lado do professor Wagner Santos e os dois saíram como campeões após arrasarem nas apresentações de valsa e samba.
Edição 2021, Paolla Oliveira: A atriz foi campeã da "Super Dança dos Famosos", que reuniu os melhores de todas as edições, ao lado do professor Leandro Azevedo. Em 2º lugar, ficou o ator Rodrigo Simas, e em 3º a atriz Dandara Mariana.
Edição 2020, Lucy Ramos: Com 119,8 pontos, a atriz se sagrou campeã ao lado do professor Reginaldo Sama dançando valsa e tango na final. A também atriz Daniella Winits ficou em 2º, e Giullia Buscacio em 3º.
Edição 2019, Kaysar Dadour: O vice-campeão do BBB 18 teve pontuação total de 199,3, ao lado de Mayara Araújo, e foi o campeão. Dandara Mariana ficou em 2º e Jonathan Azevedo em fechou o pódio.
Edição 2018, Léo Jaime: O cantor e ator foi o campeão em 2018, ao lado de Larissa Parison. Erika Januza ficou em 2º e Dani Calabresa em 3º.
Edição 2017, Maria Joana: No ritmo de samba e valsa, a atriz venceu a competição com 198,7 pontos, ao lado do professor Reginaldo Sama. Os atores Lucas Veloso e Nicolas Pratas ficaram em 2º e 3º, respectivamente.
Edição 2016, Felipe Simas: O ator venceu a "Dança" com a professora Carol Agnelo. Sophia Abrahão ficou em 2º e Rainer Cadete em terceiro 3º.
Edição 2015, Viviane Araújo: A atriz foi a campeã ao lado do professor Marcelo Granjeiro, com 78,9 pontos. Arthur Aguiar ficou em 2º e Mariana Santos em 3º. A final foi no ritmo de samba e tango.
Edição 2014, Marcelo Mello Jr.: O ator, que rasgou a calça durante a apresentação, foi campeão com a professora Raquel Guarini. Eles superaram Paloma Lombardi, que ficou com o 2º lugar.
Edição 2013, Carol Castro: Com o professor Leandro Azevedo, a atriz foi a grande vencedora dançando samba e tango na final. Bruna Marquezine ficou em 2º e Tiago Abravanel em 3º.
Edição 2012, Rodrigo Simas: O ator e a professora Raquel Guarini venceram a edição de 2012. Eles tiveram um total de 114,4 pontos. Cláudia Ohana ficou em 2º com dois décimos a menos.
Edição 2008, Christiane Torloni: A atriz conseguiu uma evolução incrível durante a competição e saiu com o prêmio ao lado do professor Álvaro Reis, à frente dos atores Rafael Almeida e Samara Felippo.
Edição 2005, Karina Bacchi: A atriz foi a primeira campeã do programa, que contou com apenas seis participantes. Os atores Alexandre Barillari e Daniela Escobar ficaram com o 2º e 3º lugares, respectivamente.