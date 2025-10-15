Claudia Raia cancela sessões de peça após lesão

Em suas redes socias, ela explicou que embora já possa apoiar o pé no chão, evita fazê-lo para acelerar a recuperação. Por isso, tem aplicado gelo constantemente e utilizado cadeira de rodas para se locomover.
Reprodução Instagram / @claudiaraia
Contou, também, que o processo de recuperação está indo bem, que pretende retomar para as apresentações em Porto Alegre e que está animada e ansiosa para voltar aos palcos.
Reprodução Instagram / @claudiaraia
A atriz também agradeceu ao marido pelo apoio constante durante esse período.
Reprodução Instagram / @jarbashomemdemello
Recentemente, durante uma sessão da mesma peça, ocorreu um episódio em que a atriz precisou se desculpar. Na ocasião, Claudia pediu que um espectador retirasse os fones de ouvido sem saber que ele usava o recurso de audiodescrição por ser pessoa com baixa visão.
Reprodução Instagram /@claudiaraia
O homem, chamado Rodolfo, relatou o constrangimento nas redes sociais: "Ela acreditou que eu estava sendo desrespeitoso em ficar com o celular na mão durante o espetáculo. Os olhares de julgamento negativo vieram rápido e direto para mim".
Reprodução Instagram /@pop.cornea
Ele continuou: "Nem mesmo a protagonista em cena, com a grandeza da sua influência, soube apoiar e dar voz a esse movimento tão importante para ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que em nosso país já é restrito".
Reprodução Instagram /@pop.cornea
Após o ocorrido, Cláudia Raia contatou Rodolfo pessoalmente para se desculpar e, posteriormente, publicou uma retratação em seu Instagram.
Reprodução Instagram /@claudiaraia
Ela declarou: "Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato na sessão da ?Cenas da Menopausa?. Um espectador portador de deficiência com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo, estava usando o recurso de audiodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso acabei entendendo errado a situação toda e eu chamei a atenção dele"
Reprodução Instagram /@claudiaraia
Claudia, então, convidou Rodolfo para retornar a outra sessão da peça com amigos, e ressaltou a importância da audiodescrição como recurso de acessibilidade. Rodolfo confirmou nas redes e agradeceu as mensagens recebidas.
Reprodução Instagram /@pop.cornea
Cláudia Raia, cujo nome de batismo é Maria Cláudia Motta Raia, nasceu em 23 de dezembro de 1966 na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Filha de Odete Motta Raia e Mário Raia, sua trajetória no mundo artístico começou cedo.
Reprodução Instagram /@claudiaraia
Aos dez anos já posava como manequim para o estilista Clodovil Hernandes, mostrando desde a infância o carisma e a postura que marcariam sua carreira.
Reprodução Instagram /@claudiaraia
A paixão pela dança surgiu na juventude, e aos treze anos conquistou uma bolsa de estudos em Nova Iorque. Viveu quatro anos fora do Brasil, recebeu formação sólida em balé e se apresentou em grandes palcos, como o Teatro Colón, em Buenos Aires. O talento na dança abriu caminho para outros segmentos artísticos e forneceu base para sua versatilidade futura.
Reprodução Instagram /@claudiaraia
A estreia na televisão ocorreu no humorístico ?Viva o Gordo?, programa de Jô Soares na TV Globo.
Divulgação
Em 1985, estreou com a novela ?Roque Santeiro?, como a personagem Ninon. Dois anos depois, em ?Sassaricando?, consolidou sua popularidade ao viver Tancinha, uma das personagens mais lembradas de sua carreira.
Divulgação
A partir daí, ao longo das décadas, Cláudia Raia construiu uma trajetória sólida na teledramaturgia. Ela transitou com naturalidade entre comédia e drama e conquistou papéis que marcaram época.
Reprodução Instagram /@claudiaraia
Ela atuou em diversas produções da TV Globo, entre elas ?Cambalacho?, ?Vamp?, ?Engraçadinha? Seus Amores e Seus Pecados?, ?Terra Nostra?, ?As Filhas da Mãe?, ?O Beijo do Vampiro?, ?Sete Pecados?, ?Belíssima?, ?Mad Maria?, ?Alto Astral? e ?Verão 90?.
Reprodução Instagram /@claudiaraia
Foi também a vilã Lívia Marini em ?Salve Jorge?, uma personagem sofisticada e complexa, envolvida com o tráfico humano.
Divulgação
Claudia é, também, um grande nome do teatro musical brasileiro e o papel que lhe abriu as portas foi o musical ?A Chorus Line? em 1983. Uma montagem brasileira dirigida por Walter Clark.
Reprodução Instagram /@claudiaraia
Ao longo da carreira, ela participou de diversos espetáculos e musicais, entre eles ?Sweet Charity?, ?Cabaret?, ?Raia 30 ? O Musical?, ?Tarsila, a Brasileira? e ?Cenas da Menopausa".
Reprodução Instagram /@claudiaraia
Além disso, a atriz tem uma vida pessoal bastante acompanhada pelo público. Foi casada com Alexandre Frota entre 1986 e 1989.
Reprodução/Instagram
Depois ficou casada com Edson Celulari, de 1993 a 2010, com quem teve dois filhos: Enzo, nascido em 1997, e Sophia, em 2003.
Reprodução/Instagram
Em 2018, oficializou a união com Jarbas Homem de Mello, ator e bailarino, com quem namorava desde 2012.
Reprodução Instagram /@claudiaraia
Em setembro de 2022, Cláudia Raia anunciou estar grávida de seu terceiro filho, apesar da idade de 55 anos. Algo que teve grande repercussão por ser raro. Em 11 de fevereiro de 2023, deu à luz Luca, seu terceiro filho.