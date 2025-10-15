Pra quem não viu: Morte de mulher na própria piscina ressalta necessidade de cautela
Segundo parentes, Carolina Andia, de 34 anos, tomava medicamentos controlados e havia consumido álcool em 10/11/2024.
A combinação pode afetar o sistema nervoso, prejudicando a capacidade de reação em situações de emergência.
Mas o ocorrido mostra o quanto é importante, em residências, só entrar em piscinas quando houver alguém por perto. Outra opção para quem se sente inseguro de entrar na piscina é usar equipamentos de proteção. Eles não impedem o lazer e evitam o afogamento.
Piscinas valorizam tanto uma residência que, em Ubatuba, no litoral paulista, vídeos no TikTok bombaram no início de 2024 com o anúncio de um empreendimento: um prédio com piscinas nas varandas.
Algo tão inovador que muita gente achou que era de mentira. O fato é que são mesmo piscinas instaladas nas sacadas do edifício, que tem 6 unidades por andar. O prédio tem 4 pavimentos.
O empreendimento é da VIW Residence e causa mesmo uma curiosidade pela ideia inovadora e pelo efeito visual conquistado, pois a piscina fica visível diante da proteção de vidro que, com a iluminação, ganha um.tom de azul vibrante..
O edifício fica de frente para a Praia Grande, na região central de Ubatuba, e as pessoas, ao nadarem, são vistaas por quem passa pela orla e observa as sacadas do prédio.
Por isso, o FLIPAR relaciona aqui as principais dicas e os cuidados para se ter em ambientes com piscinas principalmente quando se tem criança na residência ou no momento de lazer em clubes e pousadas.
Nas piscinas, o cloro desempenha uma função útil ao manter a água da piscina limpa e sem microrganismos que podem provocar doenças. O contato exagerado com essa substância, porém, não é indicado.
Uma sugestão dos especialistas é tomar o bom e famoso "chuveirão" antes de entrar na piscina. Com isso, a absorção do cloro e os efeitos do sol serão menores.
Outra medida importante é aplicar o filtro solar cerca de 30 minutos antes de entrar na piscina e aplicar de novo a cada duas horas. O protetor, que as pessoas já usam em praias, também é necessário no ambiente doméstico ou nos hotéis e clubes que têm piscinas.
Cuidado com os ralos: Antes de entrar na água, é fundamental conferir a segurança dos ralos e o estado das lajotas ao redor da piscina. Dependendo da pressão, ralos podem sugar cabelos de crianças, havendo até casos de morte por afogamento.
Verifique se há guarda-vidas a postos para uma eventualidade. Aproveite para tirar alguma dúvida com ele e fique atento ao comportamento de quem está na mesma piscina.