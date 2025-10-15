Edward Norton integra o elenco estelar de “The Tiger”
Por Flipar
Demi Moore protagoniza como Barbara Gucci, uma executiva que enfrenta uma noite caótica. O elenco também conta com Elliot Page, Ed Harris, Keke Palmer, Kendall Jenner e outros nomes de destaque.
Divulgação
Um dos atores mais prestigiados de Hollywood, Edward Norton foi indicado 4 vezes ao Oscar.
reprodução
Sua última indicação em 2025 na categoria Melhor Ator Coadjuvante por ?Um Completo Desconhecido?, cinebiografia do cantor Bob Dylan, em que Edward Norton interpreta o músico Pete Seeger.
divulgação
Edward Harrison Norton nasceu em Boston, Massachusetts, no dia 18 de agosto de 1969.
Steve Jurvetson wikimedia commons
Desde quando era criança, Norton já demonstrava interesse pela atuação. Aos oito anos, ele se matriculou na Orenstein's Columbia School for Teathrical Arts, onde participou do espetáculo "Annie Get Your Gun".
flickr John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com
Após se formar na Universidade de Yale com um diploma em história, ele se mudou para Nova York para perseguir seu sonho de se tornar ator.
wikimedia commons Bridget Laudien
Sua estreia no cinema veio em 1996 com o filme "As Duas Faces de um Crime", no qual interpreta um jovem acusado de assassinato. O trabalho já lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar.
reprodução
Em 1999, Norton estrelou "A Outra História Americana" e conquistou sua segunda indicação ao Oscar, dessa vez como ator principal.
divulgação
?Clube da Luta? (foto), ?Frida?, ?Dragão Vermelho?, ?A Última Noite?, ?O Incrível Hulk? e ?O Grande Hotel Budapeste? estão entre os filmes mais marcantes da carreira do ator.
reprodução
Por "Birdman" ou 'A Inesperada Virtude da Ignorância", de 2014, Norton recebeu sua 3ª indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante.
divulgação
Além de atuar, Norton também se dedica à produção e direção de filmes. Ele dirigiu "Tenha Fé" e "Brooklyn: Sem Pai Nem Mãe", e produziu diversos outros longas, como "O Vale Proibido" e "O Despertar de Uma Paixão".
divulgação
Norton também é ativista e apoia diversas causas. Ele é membro do conselho de administração da Enterprise Community Partners, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve moradias populares, e também apoia diversas outras instituições filantrópicas.
flickr Steve Juvertson
Ele é casado com a produtora Shauna Robertson desde 2012 e o casal tem dois filhos. O ator segue um perfil mais discreto e não costuma postar fotos da família nas redes sociais.
Reprodução
Em 2023, enquanto participava do programa de TV "Finding Your Roots", do canal americano PBS, Edward Norton descobriu que é descendente de 12ª geração de Pocahontas.
montagem / wikimedia commons / divulgação
O programa é conhecido por pesquisar a árvore genealógica de pessoas famosas.
reprodução pbs
"Isso faz você refletir que é um pequeno pedaço da história humana", comentou o ator, ao descobrir o parentesco.
reprodução pbs
Pocahontas foi uma nativa americana famosa por seu papel na história dos Estados Unidos. Nascida por volta de 1596, ela era filha do chefe Powhatan, líder de uma confederação de tribos na área que hoje é a Virgínia.
wikimedia commons Frédéric
Ela é mais conhecida por supostamente ter salvado a vida do capitão inglês John Smith, que havia sido capturado por membros da tribo Powhatan.
Domínio público
Pocahontas morreu em março de 1617, em Gravesend, Inglaterra, provavelmente de uma doença como pneumonia ou tuberculose, antes de poder retornar à América.
wikimedia commons Blueberrythefish
No mesmo episódio, o ator também comentou sobre a descoberta de que seu trisavô era dono de escravos: "É desconfortável [saber disso]. Não é um julgamento sobre a vida dele, mas sobre a história deste país, que precisa ser reconhecida".