Cidade futurista do cantor Akon vira resort bilionário na África
Por Flipar
Contudo, apesar da ambição, a Akon City nunca saiu do papel. O terreno de 500 hectares cedido pelo governo senegalês voltou ao controle do Estado após anos sem progresso. Não houve obras significativas, nem infraestrutura básica. O projeto enfrentou falta de financiamento, ausência de parceiros sólidos e críticas por falta de transparência.
Instagram @akon
Após o fracasso da Akon City, parte do terreno foi transformada em um resort de luxo voltado à elite. O novo projeto contrasta com a proposta original de inclusão e inovação tecnológica. Akon ainda defende sua visão, mas reconhece que faltaram estrutura e apoio para concretizar o sonho.. O sonho de uma cidade inteligente africana virou símbolo de promessas não cumpridas.
Divulgação
Antes disso, em 2007, o cantor já tinha causado polêmica ao falar sobre ter uma mina de diamantes. Na época, o tema estava em alta por conta do filme "Diamante de Sangue" (2006), estrelado por Leonardo DiCaprio.
divulgação
?Eu nem acredito nesses conflitos. Isso é apenas um filme. Pense nisso. Ninguém pensou em nada sobre o assunto até o filme sair", comentou Akon.
flickr - Web Summit
"Onde estava toda essa merd* antes do filme? Esse é o problema das pessoas ? elas acreditam em tudo que leem ou veem na TV", atacou o rapper em 2007.
Instagram @akon
Nos quadrinhos e nos filmes do Pantera Negra, Wakanda é uma nação fictícia, conhecida por ser tecnologicamente superior a qualquer outro lugar na Terra, com avanços em medicina, transporte, energia e armas.
reprodução
Akon se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio no dia 22/9/2024 e viralizou nas redes sociais por conta das gafes. Além de ter usado playback o tempo todo, ele ainda saudou o público de São Paulo e tentou performar dentro de uma bola que esvaziou.
Reprodução de vídeo
Na primeira década deste século, Akon emplacou um sucesso atrás do outro, o que o tornou bastante conhecido no Brasil.
Instagram @akon
Em 2004, Akon ganhou fama por seu álbum de estreia, ?Trouble?, que tinha a faixa ?Locked Up?. O segundo disco, ?Konvicted?, rendeu indicação ao Grammy, o ?Oscar da música?.
Instagram @akon
Entre os hits de Akon nesse período estão ainda ?Lonely?, ?I Wanna Love You? (com participação de Snoop Dogg) e ?Smack That? (com participação de Eminem).
Reprodução do Youtube Canal AMA
A popularidade de Akon nas paradas brasileiras resultou na participação em programas de grande audiência na TV nacional. Um exemplo foi a presença do rapper em festa na casa do BBB10, edição do reality show vencida pelo ex-lutador de MMA Marcelo Dourado.
Instagram @akon
Em 2007, o rapper apresentou-se no ?Domingão do Faustão? e deixou a plateia em polvorosa ao cantar ?I Wanna Love You?.
reprodução
Um dos clipes da canção ?Beautiful?, lançada por Akon em 2009, teve a participação da cantora Negra Li, nome importante do hip-hop no Brasil.
Divulgação
Akon também é produtor musical e fundou em 2006 a gravadora Kon Live. O selo fonográfico teve entre suas contratadas Lady Gaga, ainda no início da carreira da cantora.
Instagram @akon
Akon participou do clipe do single ?Just Dance?, que alçou Lady Gaga ao estrelato em 2008, o que o fez ter participação relevante no surgimento da cantora.
Reprodução
Em sua trajetória, Akon tem uma parceria com Michael Jackson. A canção ?Hold My Hand? foi lançada em novembro de 2010 como single do primeiro álbum póstumo do ?Rei do Pop?, morto no ano anterior, batizado de ?Michael?.
Instagram @akon
Akon chegou a fazer uma pausa de três anos em sua carreira. Em 2019, lançou ?El Negreeto?, seu primeiro álbum em 11 anos. O disco incluiu uma parceria com Anitta na música ?Boom, Boom?.
Instagram @akon
Akon voltou aos palcos brasileiros após cinco anos. Em 2019, o rapper fez show único no estádio do Canindé, em São Paulo, no On Music Festival
Instagram @akon
Em entrevista ao jornal ?Extra?, Akon fez uma declaração de amor ao Brasil antes de embarcar para o Rock in Rio: ?É um dos meus países favoritos para fazer show. Minha família e eu estamos ansiosos para passar uns dias aí. Separamos uns cinco dias extras e vão ser nossas miniférias".
Instagram @akon
Na conversa, Akon lembrou o romance que teve com a modelo e apresentadora Nicole Bahls em 2010, quando ela era Panicat.
Divulgação
?Nicole é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram nosso relacionamento?, afirmou o rapper, que conheceu a brasileira em 2010, quando fez um show no Rio de Janeiro.
Instagram @akon
Na vida amorosa, Akon é famoso por ter várias esposas (adota a poligamia). ?O número de esposas que tenho virou um mistério porque nunca conto para as pessoas quantas são?, declarou na entrevista ao ?Extra?.