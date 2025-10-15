Pai de Beyoncé diz que ela escapou de helicóptero em favela do Rio de Janeiro
Por Flipar
Em entrevista ao apresentador Carlos King, Knowles afirmou que a Sony não teria pagado aos traficantes locais, o que levou as cantoras a deixarem o local de helicóptero por segurança. Segundo ele, esse foi o verdadeiro motivo para o clipe nunca ter sido divulgado.
Instagram
Nem a Sony nem as artistas comentaram o caso. Em 2016, Alicia Keys mencionou brevemente o episódio, dizendo que as gravações foram divertidas, mas o resultado ?não capturou a energia desejada?, motivo pelo qual decidiram não lançar o vídeo.
Instagram
Beyoncé conquistou pela primeira vez o prêmio de Álbum do Ano no Grammy, com seu álbum Cowboy Carter no dia 2 de fevereiro de 2025.
Divulgação
Além desse prêmio, o álbum também levou as estatuetas de Melhor Álbum Country e Melhor Performance Country por Duo/Grupo com a música ?II Most Wanted?, em colaboração com Miley Cyrus.
flickr - JJ Duncan
Ela foi eleita a maior estrela pop do século 21 pela revista norte-americana ?Billboard?: ?Beyoncé está no topo de nossa lista editorial escolhida pela equipe com base em seus 25 anos completos de influência, impacto e evolução?, destacou a publicação semanal.
Divulgação
Taylor Swift, responsável pela turnê mais rentável da história (?The Eras Tour?), ficou na segunda colocação. Rihanna, Drake e Lady Gaga completam o top 5 eleito pela ?Billboard?.
Reprodução Instagram
Beyoncé completou 44canos no dia 04/09/2025. Nascida em Houston, no Texas, ela é considerada uma das maiores artistas pop do século 21.
J.ébey/Wikimedia Commons
A cantora conquistou fama com o grupo Destiny?s Child entre o fim dos anos 90 e início deste milênio. A formação vendeu 50 milhões de discos.
Divulgação
Em 2003, a popstar lançou seu primeiro álbum solo, ?Dangerously in Love?, e desde então já vendeu mais de 100 milhões de discos.
YouTube/Lucas Noieto
Beyoncé também tem uma carreira cinematográfica, com atuações em filmes como ?A Pantera Cor de Rosa? (2006) e ?Cadillac Records? (2008).
Reprodução
Em fevereiro de 2024, ela se tornou a primeira mulher negra a liderar o Hot Country Songs, ranking da Billboard que verifica a audiência da música country nos Estados Unidos.
Raph PH/Wikimedia Commons
Casada com o rapper Jay-Z desde 2008, ela se apresentou ao lado do marido em 2018 nos shows "On the run II".
Reprodução Instagram
O casal tem três filhos: Blue Ivy Carter, nascida em 7 de janeiro de 2012, e os gêmeos Sir e Rumi Carter, nascidos em 13 de junho de 2017.
reprodução/Instagram
Em 2023, a cantora viajou por Europa e América do Norte com a turnê "Renaissance", a sexta de sua carreira, e faturou US$ 579 milhões.
Instagram
A turnê mais recente de Beyoncé é a Cowboy Carter Tour, lançada em 2024 para divulgar o álbum Cowboy Carter. A série de shows traz forte influência da música country e elementos da cultura afro-americana.