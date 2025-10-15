Pra quem não viu: bebê recebeu nome inédito; mãe inventou
?Saber que minha bebê é a primeira e única é algo bem diferente", afirmou a mãe.
Mas muitas pessoas ainda optam por nomes comuns como mostrou uma pesquisa divulgada pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) , revelando os nomes mais registrados no Brasil em 2024.
Alguns nomes, como Gael, Ravi e Maitê, refletem a crescente diversidade cultural no Brasil, enquanto outros, como Miguel, Helena e Arthur, têm raízes históricas profundas na tradição ocidental. Confira o ranking!
10º) Maite (16.197 registros): É uma variação do nome basco Maite, que significa "amor" ou "amada".
9º) Noah (16.236 registros): Tem origem hebraica e significa "descanso" ou "conforto". Na Bíblia, Noé ajudou a popularizar o nome.
7º) Cecilia (17.416 registros): É um nome de origem latina, derivado do nome de família romano Caecilius, que por sua vez deriva de caecus, que significa "cego" ou "a que tem os olhos fechados". É também associado a Santa Cecília, padroeira dos músicos.
6º) Heitor (17.726 registros): Tem origem no grego clássico ????? (Hékt?r), que significa "aquele que mantém firme", "defensor" ou "protetor". Na mitologia, Heitor foi um herói troiano da Ilíada, conhecido por sua bravura.
4º) Ravi (19.121 registros): Vem do sânscrito Ravi, que significa "sol". Na mitologia hindu, Ravi é o deus do Sol, uma divindade importante associada à luz, energia e vida.
3º) Gael (19.883 registros): A origem de Gael ainda é incerta. Uma das teses é de que vem do termo Gwenael ou Gael, usado para se referir aos povos celtas da Bretanha e da Irlanda.
2º) Miguel (22.142 registros): Deriva do hebraico Mikha'el e é um nome com forte conotação religiosa, presente em várias tradições como o arcanjo Miguel, líder dos exércitos celestiais.
Na mitologia grega, Helena de Troia era famosa por sua beleza.
O crescimento da popularidade de Helena é constante desde 2015, quando estava na 45ª posição. Em 2017, passou para 21ª e, em 2019, chegou à 15ª.
Historicamente, Helena já foi popular nos anos 1950 e chegou a batizar mais de 444.498 brasileiras.