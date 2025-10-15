Morta por infecção no sistema nervoso, Paulinha Abelha é homenageada em DVD
Por Flipar
Relembre, a seguir, a trajetória da artista musical e sua morte precoce que abalou os fãs!
Reprodução Instagram
Paulinha Abelha morreu no dia 23/02/22, devido a uma infecção grave no Sistema Nervoso Central. Ela tinha 43 anos. A cantora passou por vários dias internada em um hospital em Aracaju, mas não resistiu. A infecção causou problemas em diversos órgãos.
reprodução instagram
Na época, um laudo preliminar havia sido divulgado dando conta de que a cantora havia ingerido remédios para emagrecer, que poderiam ter agravado seu estado.
Arquivo pessoal/redes sociais
"Exames realizados (Liquor) evidenciam uma infecção em Sistema Nervoso Central, com a celularidade demonstrando a hipótese diagnóstica de uma Meningite", afirmou um trecho do documento.
Reprodução Instagram
"Não foi evidenciada a presença de conduta médica inadequada durante sua internação hospitalar. O tratamento instituído pelos hospitais seguiu o protocolo específico e bibliografia médica atual", concluiu.
Reprodução instagram
Alguns dias antes de ser internada, ela deu uma entrevista ao "Podpah" afirmando que se sentiu mal antes de entrar no estúdio:
Reprodução Canal Podpah
"Eu senti um 'passamento', um desmaio (antes da entrevista). Mas nada que o Podpah não resolva, está tudo ótimo. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Mas comi igual a uma lontra, ontem jantamos um sushi maravilhoso", contou.
Reprodução Canal Podpah
Paula de Menezes Nascimento Leça Viana nasceu na cidade de Simão Dias, no interior de Sergipe, em 16 de agosto de 1978. Ela começou a cantar com 12 anos, em trios elétricos de Sergipe.
Reprodução instagram/@paulinhaabelha
Paulinha deixou a banda em 2010, quando resolveu apostar em duplas e outras bandas. No entanto, ela retornou em 2018 e não saiu desde então.
Reprodução instagram/@paulinhaabelha
Dois anos depois, veio "Você Não Vale Nada", que foi tema da novela "Caminho das Índias" (2009) e ficou muito popular em todo o Brasil. Para muitos, este é o maior sucesso do grupo sergipano.
Reprodução TV Record
Outro grande sucesso do Calcinha veio em 2014, quando lançou "Todo Mundo Tem Um Sonho Pra Realizar", uma paródia de "When I Was Your Man", do cantor americano Bruno Mars.
Reprodução instagram/ @calcinhapreta
Em 2021, a banda passou por outra tragédia e perdeu Sidney Chuchu, integrante da primeira formação do grupo. Ele foi assassinado dentro de casa e tinha 57 anos.
Reprodução Youtube
O Calcinha Preta chegou a ficar cerca de 40 dias de luto depois da morte da cantora. A banda continua na ativa até hoje (16/08/25).
divulgação
Paulinha foi casada duas vezes, com o cantor Marlus Viana (de 2003 a 2015) e com o dançarino Clevinho Santos (de 2017 a 2022).