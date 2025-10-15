Mordomo revela reação de Rainha ao saber que tinha pouco tempo de vida
Por Flipar
Na ocasião, Elizabeth fez um pedido aos médicos: ?Vocês podem me manter viva para isso??, referindo-se à celebração de 70 anos de reinado. Para alcançar a meta, aceitou transfusões e seguiu com disciplina as recomendações médicas.
Michael Garnett / Flickr
Para prolongar a vida, abriu mão de prazeres como os tradicionais gim-tônica e martinis, substituídos por sucos de maçã ou tomate aos domingos. Assim, conseguiu participar das celebrações do Jubileu e superou as expectativas dos médicos.
Foreign, Commonwealth & Development Office
A monarca morreu em 8 de setembro de 2022. Seus últimos meses foram vividos no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde permaneceu cercada por familiares e em ambiente reservado até o fim.
Stuart Yeates from Oxford, UK - Flickr
1º- Príncipe William, Duque de Gales: O primogênito do Rei Charles e primeiro na linha de sucessão.
Royal Navy - Wikimédia Commons
2º- Príncipe George de Gales: Filho mais velho do Príncipe William e segundo na linha de sucessão.
Youtube/
AFP Português
O garoto ocupa o papel de herdeiro aparente, ocupando a posição que seu pai já desempenhou durante o reinado da Rainha Elizabeth II.
Duquesa de Cambridge/Palácio de Kensington/Divulgação
3º- Princesa Charlotte de Gales: Filha mais velha do Príncipe William e terceira na linha de sucessão. No momento, ela ocupa a posição anteriormente ocupada por seu tio, Príncipe Harry.
Reprodução/@princeandprincessofwales
4º- Príncipe Louis de Gales: Filho mais novo do Príncipe William e quarto na linha de sucessão.
Reprodução Instagram
5º- Príncipe Harry, Duque de Sussex: O segundo filho do Rei Charles III é o quinto na fila para ocupar o trono. Sua decisão de se afastar das funções reais o coloca mais abaixo na linha de sucessão, mas ele ainda é um membro da família real.
Youtube/
TODAY
Existe outra mudança importante. Desde o Ato de Sucessão ao Trono de 1701, o monarca era obrigado a ser membro da Igreja da Inglaterra. Mas essa exigência foi revogada com a Lei de Sucessão à Coroa de 2013.
reprodução TV
Membros da realeza que se casam com católicos romanos eram tradicionalmente excluídos da linha de sucessão. No entanto, essa regra também foi alterada com a nova lei de 2013.
Instagram @kensingtonroyal
Indivíduos que se naturalizam cidadãos estrangeiros podem perder seus direitos de sucessão. Os filhos de futuros monarcas ainda precisam ser criados na fé anglicana.
tsaiproject - Wikimédia Commons
A linha de sucessão pode mudar no futuro devido a nascimentos, mortes, casamentos, divórcios ou abdicações.
Reprodução TV
Se o rei ou a rainha não puder comparecer a eventos públicos ou cumprir outras obrigações, alguém é escolhido para isso, sendo chamado de regente. Não precisa ser da linha de sucessão. Pode ser um conselheiro de estado.