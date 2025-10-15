Pra quem nÃ£o viu: Com dor, Andressa Urach se arrepende da mudanÃ§a de cor dos olhos

Por Flipar
"TÃ¡ doendo muito, lacrimeja muito e mal consigo enxergar. [...] TÃ´ muito arrependida. E medo de ficar cega!", disse ela, que realizou o procedimento na FranÃ§a.
Montagem/ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
No Brasil, a cirurgia sÃ³ Ã© permitida em casos especÃ­ficos, como para pacientes que jÃ¡ perderam a visÃ£o devido a doenÃ§as graves.
Montagem/ReproduÃ§Ã£o
O procedimento, alÃ©m de irreversÃ­vel, pode causar cegueira e outros riscos, como infecÃ§Ãµes, fotofobia e reduÃ§Ã£o do campo visual.
Pexels/Jeffrey Riley II
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) nÃ£o recomendam a prÃ¡tica, alertando que ela nÃ£o tem base cientÃ­fica e pode dificultar futuros diagnÃ³sticos e cirurgias, como a de catarata.
Paul Diaconu por Pixabay
Especialistas sugerem o uso de lentes de contato coloridas como alternativa segura para quem deseja mudar a aparÃªncia dos olhos.
- ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Andressa Urach Ã© modelo, ex-miss e influenciadora que ganhou destaque na mÃ­dia por polÃªmicas na vida pessoal e profissional.
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Nascida em 11 de outubro de 1987, em IjuÃ­, Rio Grande do Sul, Urach ganhou notoriedade no cenÃ¡rio nacional ao participar do concurso Miss Bumbum em 2012, no qual foi vice-campeÃ£.
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Em 2013, ela participou da 6Âª ediÃ§Ã£o do "A Fazenda", e ficou marcada por polÃªmicas, alÃ©m de ter gerado uma sÃ©rie de memes.
ReproduÃ§Ã£o/RecordTV
Em 2015, Urach lanÃ§ou sua autobiografia, intitulada "Morri para Viver". O livro conta sua histÃ³ria de fama, envolvimento com drogas e como ganhava dinheiro para encontros amorosos. E jÃ¡ vendeu mais de 1 milhÃ£o de cÃ³pias.
DivulgaÃ§Ã£o/Aline Souza
No mesmo ano, Urach foi contratada pela Record e estreou como repÃ³rter no quadro "Eu Sobrevivi", do programa "Domingo Show".
DivulgaÃ§Ã£o/RecordTV
Outra das grandes polÃªmicas envolvendo a modelo foi um suposto relacionamento com o jogador Cristiano Ronaldo. O atleta sempre negou.
Montagem/ReproduÃ§Ã£o/Instagram
A prÃ³pria Andressa Urach jÃ¡ afirmou publicamente que inventou alguns falsos namoros para se manter na mÃ­dia.
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Por volta dessa Ã©poca, Urach revelou que havia se convertido ao evangelicalismo, chegando a atuar como obreira ? e atÃ© cantora gospel ? na Igreja Universal.
ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
Em 2020, acusou a igreja de lavagem cerebral, rompeu com a RecordTV e, em 2021, anunciou seu retorno ao Miss Bumbum Brasil, desta vez como garota-propaganda.
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Em 2023, anunciou que voltaria a publicar conteÃºdo em plataformas de conteÃºdo adulto. Na Ã©poca, causou polÃªmica ao revelar que seu prÃ³prio filho de 18 anos gravava suas cenas explÃ­citas.
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Urach se casou mais de uma vez. Em 2016, formalizou a uniÃ£o com Tiago Costa. Juntos, eles tiveram Arthur Urach Costa, nascido em 2005.
ReproduÃ§Ã£o/Facebook
Desde 2020, Urach Ã© casada no papel com o empresÃ¡rio Thiago Lopes, com quem teve seu segundo filho, Leon, nascido em fevereiro de 2022.
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Boa parte da exposiÃ§Ã£o midiÃ¡tica de Urach vem dos seus procedimentos estÃ©ticos controversos. Em 2014, ela ficou internada em estado grave por semanas depois de aplicar hidrogel nas pernas.
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Em 2024, implantou um mega hair avaliado em R$?100 mil, utilizando fios de ouro 24k. No mesmo ano, ela dividiu a lÃ­ngua ao meio como uma forma de ?romper com o passado religioso?.
Montagem/ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais

