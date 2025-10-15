O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) nÃ£o recomendam a prÃ¡tica, alertando que ela nÃ£o tem base cientÃfica e pode dificultar futuros diagnÃ³sticos e cirurgias, como a de catarata.
Especialistas sugerem o uso de lentes de contato coloridas como alternativa segura para quem deseja mudar a aparÃªncia dos olhos.
Em 2015, Urach lanÃ§ou sua autobiografia, intitulada "Morri para Viver". O livro conta sua histÃ³ria de fama, envolvimento com drogas e como ganhava dinheiro para encontros amorosos. E jÃ¡ vendeu mais de 1 milhÃ£o de cÃ³pias.
No mesmo ano, Urach foi contratada pela Record e estreou como repÃ³rter no quadro "Eu Sobrevivi", do programa "Domingo Show".
Outra das grandes polÃªmicas envolvendo a modelo foi um suposto relacionamento com o jogador Cristiano Ronaldo. O atleta sempre negou.
A prÃ³pria Andressa Urach jÃ¡ afirmou publicamente que inventou alguns falsos namoros para se manter na mÃdia.