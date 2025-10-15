Mas muitas pessoas ainda optam por nomes comuns como mostrou uma pesquisa divulgada pela Arpen-Brasil (AssociaÃ§Ã£o Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) , revelando os nomes mais registrados no Brasil em 2024.
Picsea/Unsplash
Alguns nomes, como Gael, Ravi e MaitÃª, refletem a crescente diversidade cultural no Brasil, enquanto outros, como Miguel, Helena e Arthur, tÃªm raÃzes histÃ³ricas profundas na tradiÃ§Ã£o ocidental. Confira o ranking!
Freepik/v.ivash
10Âº) Maite (16.197 registros): Ã‰ uma variaÃ§Ã£o do nome basco Maite, que significa "amor" ou "amada".