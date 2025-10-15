Arco do Triunfo: monumento que preserva memória de Napoleão é um dos mais famosos do mundo
Por Flipar
O monumento da capital francesa foi erguido a mando de Napoleão Bonaparte, imperador francês no início do século XIX.
Imagem de joakant por Pixabay
Com a obra, Napoleão quis glorificar suas vitórias militares em um tempo de grande expansionismo territorial.
Flickr Dietmar K
O Arco do Triunfo começou a ser construído em 1806, mas as obras só terminaram três décadas depois, já sob o reinado de Luís Felipe.
Domínio Público/Wikimédia Commons
A demora para conclusão deveu-se à queda de Napoleão, evento sucedido pela chamada Restauração, quando a dinastia dos Bourbon retomou o poder e permaneceu por 16 anos.
Domínio Público/Wikimédia Commons
A célebre obra foi projetada pelo arquiteto Jean-Françoise-Trérèse Chalgrin e remete às vitórias do período napoleônico.
Flickr Leonardo Crespim
Localizado na Praça Charles de Gaulle, o monumento encontra-se na junção da avenida Charles de Gaulle com a famosa Champs-Élysées.
Imagem de Spongeldn por Pixabay
Com arquitetura neoclássica, o Arco do Triunfo possui dois grandes pórticos frontais para passagem e dois menores nas laterais.
Flickr Marco Antonio da Silveira
Com 50 metros de altura e 45 metros de largura, o Arco do Triunfo conta em sua estrutura com estátuas em relevo adornando os enormes pilares de sustentação.
Alvesgaspar/Wikimédia Commons
No corpo do Arco do Triunfo estão gravados os nomes de 128 batalhas napoleônicas e de 558 generais.
Jules D. Thierry/Wikimédia Commons
Em um friso estão esculpidas cenas de guerras travadas pelo império de então, como a ilustração "Captura de Alexandria".
Vassil /Wikimédia Commons
O portentoso Arco do Triunfo parisiense abriga no térreo o túmulo de soldado não identificado (o Soldado Desconhecido), morto na Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918).
Zairon /Wikimédia Commons
Na base do monumento é mantida uma chama acesa em homenagem aos soldados franceses mortos em campos de batalha.
Flickr Mv SantanAlves
Em 1944, forças francesas desfilaram pela região do Arco do Triunfo para celebrar a libertação de Paris dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Domínio Público/Wikimédia Commons
Hoje um famoso ponto turístico da capital francesa, o Arco do Triunfo de Paris não é o único e nem foi o primeiro do gênero a ser erguido.
Flickr Ana Dias
Em Rimini, na região italiana da Emília-Romanha, encontra-se um dos arcos do triunfo mais antigos. Conhecido como Arco de Augusto, ele foi construído em tributo ao imperador de mesmo nome.
Sailko/Wikimedia Commons
Além do mais famoso, que ficou conhecido como Arco do Triunfo da Place l?Étolie (nome anterior da praça local), Paris conta ainda com outros três arcos do triunfo. Nenhum deles alcançou fama parecida ao da praça Charles de Gaulle.
Imagem de Matthias por Pixabay
A região do Arco do Triunfo mais famoso de Paris costuma ser cenário de comemorações. Ele também é ponto inicial do tradicional desfile do feriado nacional de 14 de julho, em que os franceses relembram a queda da Bastilha, evento crucial da Revolução Francesa.