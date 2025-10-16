Pássaro ‘esperto’ usa pão como isca e surpreende os internautas
Por Flipar
O registro foi feito por um estudante de 20 anos, que estava no parque com um amigo quando viu a ave jogando o pão na água e o recolhendo. Após várias tentativas, o pássaro capturou um peixe usando o pão como isca. O vídeo já soma mais de 56 mil curtidas no TikTok.
Ilustração criada por inteligência artificial
Cientistas afirmam, aliás, que há animais no planeta com habilidades que os colocam como os mais inteligentes, depois dos seres humanos. Listamos alguns pra você conhecer.
Pixabay
Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas e uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.
Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas, uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.
pixabay
Corvo - É uma ave necrófaga(se alimenta de animais mortos). Estima-se que existem mais de 40 espécies em diferentes continentes. Algumas são conhecidas popularmente como gralha.
Pixabay
Essa espécie possui inteligência emocional, memória a longo prazo, sabe usar ferramentas e consegue se medicar com uso das plantas. Uma curiosidade é que pode exibir empatia e luto por membros do grupo.
numair shahzada por Pixabay
Polvo - É o único molusco invertebrado entre as espécies mais inteligentes. Tem três corações e oito tentáculos. É carnívoro, alimenta-se de uma variedade de peixes, crustáceos e moluscos. Existem mais de 300 espécies de polvos.
Pixabay
Os polvos podem fazer planejamentos complexos, atirar pedras, abrir conchas, e isso é por conta dos 500 milhões de neurônios que possuem. Seus tentáculos continuam se mexendo mesmo separados do corpo.
Imagem de Lothar Dieterich por Pixabay
Formiga - Esses inseto vive em colônias organizadas. Existem mais 18 mil espécies de formiga pelo mundo. Elas trabalham em conjunto e têm funções específicas para garantir a sobrevivência, podendo carregar até 100 vezes o seu peso.
wikimedia commons Judy Gallagher
Esse invertebrado possui a maior massa cerebral entre os insetos. Umas ensinam às outras o caminho para buscar alimentos e elas têm capacidade de resolver problemas em grupo. Curiosamente algumas espécies cultivam fungos.
Ralph Klein por Pixabay
Porco - Mamífero que pode ser domesticado. Mais de 100 espécies são conhecidas. Tem 44 dentes e a gestação pode chegar a 112 dias dando à luz até 12 crias. Os porcos vivem por cerca de 12 anos.
Imagem de Roy Buri por Pixabay
Os porcos possuem inteligência social, habilidades cognitivas, adaptabilidade, aprendizado rápido de tarefas e reconhecimento de símbolos.
Freepik/leksandarlittlewolf
Chimpanzé - Primata que compartilha cerca de 98% de seu DNA com os humanos. Pode medir até 150 cm e um macho chega a pesar 70 kg,e sua gestação se assemelha à de um humano durando oito meses.
Divulgação/ROBERTO GARCÍA-ROA, ESPANHA
Os chimpanzés criam ferramentas simples, possuem habilidades sociais avançadas, capacidade de aprender a linguagem de sinais, exibem atitudes altruístas e empatia e conseguem resolve problemas.
pixabay
Papagaio - A ave pesa até 400 gramas e mede cerca de 37 centímetros, vivendo aproximadamente 70 anos. Existem mais de 350 espécies em todo o planeta. São geralmente monogâmicos, vivendo com apenas um companheiro a vida toda.
Matt Edmonds wikimedia commons
Esses pássaros são conhecidos por sua habilidade de imitar a fala humana. Além disso, alguns papagaios podem associar palavras com seus significados e têm capacidade de aprendizado.
Pixabay
Bonobos - São primatas semelhantes aos chimpanzés, que vivem cerca de 40 anos, pesam até 60 quios e têm a gestação de cerca de 240 dias. Têm como habilidades a resolução de conflitos de forma pacífica. Além disso, compartilham uma base genética significativa com os humanos.
Imagem de Stephen por Pixabay
Rato - São mamíferos roedores, que estão na natureza em mais 2.000 espécies, frequentemente são usados em pesquisas devido à sua capacidade de aprender e se adaptar. Possuem gestação de 20 dias e dão à luz até 12 filhotes.
Reprodução/Band
Os ratos têm capacidade de aprendizado rápido em labirintos, resolução de problemas, memória espacial, com habilidade para evitar armadilhas e identificar alimentos envenenados. São considerados ágeis e inteligentes.
Reprodução/Fábio Borges TV
Os cachorros são conhecidos por sua empatia, leitura de expressões faciais, lealdade e capacidade de se conectar emocionalmente com os humanos, além de inteligência em treinamento.
Reprodução/Instagram
Orangotango - Grandes primatas nativos da Ásia, os orangotangos são animais solitários, que têm preferencia por frutas, e na natureza encontramos três espécies. Pesam cerca de 45 kg e sua gestação dura até 274 dias.
Pixabay
Conhecidos por suas habilidades de escalada, utilizam ferramentas avançadas e constroem ninhos elaborados. Além disso, algumas espécies usam folhas para amplificar sons, empregando essa comunicação acústica para enganar outros animais e se exibirem.
Pixabay
Pombo - São aves que possuem bico, pescoços e patas curtas. Há mais de 300 espécies pelo mundo, seus voos alcançam 80 km/h. Alimentam-se de sementes e plantas, e possuem areia em seu estômago, o que os ajuda na digestão.
pixabay
Demonstram uma notável capacidade de navegação. Pombos foram usados historicamente como mensageiros devido a essa habilidade, virando heróis de guerra, além de serem monogâmicos e excelentes pais.