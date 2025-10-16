Mamba-verde mata youtuber que filmava a cobra

O jornal The Telegraph informou que Dingo foi picado pela mamba-verde quando estava em casa e que o veneno desencadeou um choque anafilático. Com a grave reação alérgica, ele foi mantido em estado de coma. Mas, após 30 dias, não resistiu mais e morreu. No canal, Dingo chegou a produzir vários vídeos sobre a cobra que acabaria provocando a sua morte