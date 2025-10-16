Mariana Rios exibe barrigão de grávida durante treino em casa
Por Flipar
Mariana anunciou a gestação em junho e revelou que espera um menino, chamado Palo, nome espanhol que simboliza força, resistência, resiliência, crescimento e raízes.
Mariana e Juca Diniz, empresário que ela namora desde 2023, enfrentavam dificuldades para que ela engravidasse há algum tempo, devido a uma incompatibilidade genética que dificultava a concepção.
Reprodução do Instagram @marianarios
A revelação da atriz foi feita em participação no podcast ?Grande Surto?, apresentado por Fernanda Paes Leme.
Reprodução do Instagram @grande.surto
A identificação da incompatibilidade genética do casal ocorreu durante testes com embriões gerados no processo de fertilização in vitro.
Divulgação
Os testes nos embriões que seriam implantados mostraram que Mariana Rios e João Luiz Diniz D?Avila são portadores do mesmo gene recessivo.
Imagem Freepik
Esse fenômeno raro acontece quando os parceiros têm genes recessivos que, caso combinados, aumentam os riscos de problemas genéticos nos embriões.
Imagem Freepik
Também em junho de 2025, a atriz tinha feito um relato em suas redes sociais comentando sobre as dificuldades que vinha passando para tentar engravidar.
Reprodução do Instagram @marianarios
Ela disse que, após se submeter a um procedimento de congelamento de óvulos, ela sentiu fortes dores na barriga que a levaram a um hospital.
Reprodução do Instagram @marianarios
Mariana contou que, após receber estímulo hormonal que gerou vários óvulos, foi aconselhada pelos médicos a permanecer em repouso e evitar exercícios.
Reprodução do Instagram @marianarios
Porém, ela relatou ter acordado dias depois com uma intensa dor abdominal que ?nunca tinha sentido?.
Divulgação
?Mas foi um choro que a lágrima escorria, eu não tinha fôlego. Eu não conseguia respirar. Era uma dor abdominal muito grande, que eu não me mexia?, explicou.
Reprodução / YouTube
No hospital, os médicos identificaram que Mariana sofreu uma torção no ovário, condição em que o órgão incha e gira, podendo até ser privado de circulação sanguínea.
Reprodução do Instagram @marianarios
?O meu ovário, de tão estimulado por conta dos hormônios, de tão inchado, ele torceu. Isso que aconteceu é muito preocupante?, detalhou. A atriz não precisou passar por cirurgia porque o quadro se estabilizou.
Reprodução/Instagram
E não foi a primeira vez que a atriz desabafou sobre as dificuldades para engravidar.
Divulgação
Em uma publicação em suas redes sociais em abril de 2025, ela disse: ?Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor?.
Reprodução/Instagram
O vídeo fez parte do programa ?Basta Sentir a Maternidade?, projeto criado por Mariana Rios para mulheres que tentam engravidar.
Reprodução/Instagram
Mariana Rios Botelho nasceu no dia 4 de julho de 1985 em Araxá, no interior de Minas Gerais. Ela é atriz, apresentadora, escritora e cantora.
Reprodução do Instagram @marianarios
Ela despontou na televisão com trabalho na série ?Malhação?, da Rede Globo, entre 2007 e 2009, com a personagem Yasmin.
Divulgação
Mariana Rios já desempenhou diversos papéis destacados em novelas da Globo, como em ?Araguaia?, de 2010, ?Salve Jorge?, em 2012, e ?Além do Horizonte?, de 2013.
Divulgação
Ela também mantém uma carreira de cantora e já apresentou programas como o ?Superbonita? e ?Se Arrume Comigo?, ambos no GNT.