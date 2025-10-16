Arnold Schwarzenegger revela se se arrepende de treinos pesados para Mr. Olympia
Mesmo assim, ele disse não se arrepender dos treinos duros, que o trouxeram reconhecimento. Arnold também comentou o famoso trecho do documentário "Pumping Iron" (1977), em que comparava a sensação do treino ao prazer de transar.
"Usávamos isso para atrair pessoas à musculação, mas o que eu queria dizer é que malhar faz você se sentir bem física e psicologicamente", afirmou. Segundo ele, grandes conquistas sempre envolvem riscos e sacrifícios.
"Quando você compete, não tem escolha. É como dizer a um piloto de corrida: 'O risco é você morrer'. Como evitar isso? (...) O mesmo acontece com as lutas do UFC, com o boxe, com todas essas coisas. Há riscos envolvidos", disse o vovô. Isso mesmo, vovô!
No início de novembro de 2024, o ator Chris Pratt (?Guardiões da Galáxia? e ?Jurassic World?) anunciou o nascimento de seu terceiro filho com Katherine Schwarzenegger, filha de Arnold.
Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt nasceu no dia 8/11/2024. Chris Pratt e a filha de Schwarzenegger estão casados desde 2019. Eles também são pais de Lyla Maria, 5, e Eloise Christina, 3. O ator tem ainda um filho de 13 anos, Jack, fruto do casamento com a atriz Anna Faris.
O genro de Schwarzenegger, então, postou fotos do sogro no ambiente familiar no dia em que ele completou 77 anos, em 30/7/2024.
Na ocasião, Chris mostrou o sogro se divertindo com as netinhas e o seu porco de estimação.
O galã também publicou uma foto em que aparece jogando xadrez com Arnold, em casa. A foto em preto e branco mostra, ao fundo, o painel com imagens do sogro em diversas situações.
O astro de "Exterminador do Futuro", aliás, vive às voltas com tentativas de conciliação dos filhos, num ambiente em que existe mágoa. É que o ator teve um filho fora do casamento e a família enfrenta dificuldade para aceitar a traição de Arnold contra a esposa.
Já com Maria Shriver, com quem viveu por 25 anos, Schwarzenegger teve quatro filhos: Katherine, Christina, Patrick, e Christopher. Ao descobrir a traição, a antiga esposa pediu o divórcio.
Os quatro herdeiros do casamento com Maria Shriver não reagiram de maneira positiva à infidelidade do pai. Assim, o filho bastardo tem uma certa dificuldade de integração com os irmãos.
Apaixonado por artes marciais e esportes radicais, Schwarzenegger começou seu treinamento físico aos 15 anos e adotou o fisiculturismo. Schwarzenegger conseguiu excelência nesse ramo, tornando-se uma referência, campeão em concursos de fisiculturismo.
A atuação foi uma área em que ele também decidiu se aventurar. Mas seu sotaque era tão forte que ele chegou a precisar de dublagem! Seu 1º papel caiu como luva para o corpão que ele tinha: "Hércules em Nova York" (1970).
Arnold Schwarzenegger nasceu em 30/7/1947 na cidade de Thal, no estado de Estíria, na Áustria. Filho de um policial e uma dona de casa que tiveram 7 filhos.
Já adulto, angustiado por saber o que o pai foi do Partido Nazista, Schwarzenegger encomendou uma investigação e concluiu que ele não havia cometido, diretamente, nenhuma atrocidade.
Outra frase icônica foi "Hasta la vista, baby", dita por Schwarzenegger em Exterminador Implacável 2" (1991).
Schwarzenegger também sempre atraiu polêmica por sua preferência pelo Partido Republicano nos Estados Unidos. Naturalizado americano em 1983, ele entrou na política e elegeu-se governador da Califórnia, duas vezes.
Schwarzenegger também é empresário. Juntou-se ao ídolo do basquete LeBron James para fundar uma empresa de produtos de nutrição esportiva. A Ladder oferece uma linha diversificada de shakes para consumo antes e depois dos treinamentos físicos.