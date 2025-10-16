Família americana tem 130 cobras e crianças brincam com elas
Por Flipar
De acordo com informações do Daily Mail, seus dois filhos pequenos chegam a dormir com algumas das cobras na cama!
Montagem/Reprodução/Instagram
O homem desenvolveu seu interesse por répteis ainda na infância e garante que, apesar do número expressivo, os animais não representam perigo para a família.
Montagem/Reprodução/Instagram
Atualmente, Ariana, de 10 anos, convive com 20 pítons em seu quarto. Seu irmão, Maximus, é responsável por outras duas. "As pessoas acreditam que todas as cobras são agressivas, mas a maioria prefere evitar contato", disse Christoforou.
Montagem/Reprodução/Instagram
Segundo ele, as serpentes que eles criam em casa "são dóceis e acostumadas à presença humana".