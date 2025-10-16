O que explica? Cidades brasileiras com mais imóveis do que habitantes
Por Flipar
Lá, a diferença é ainda maior: tem 7.800 casas a mais do que pessoas, mesmo com uma população de mais ou menos 11,1 mil moradores.
reprodução
Só no litoral norte do Rio Grande do Sul, sete das 18 cidades possuem essa característica. Arroio do Sal se destaca por ter uma média de 1,7 casa por pessoa.
reprodução
No top 10 das cidades com mais casas por pessoa, também estão Jaguaruna (SC), Pontal do Paraná (PR) (foto), Imbé (RS), Ilha Comprida (SP) e Saubara (BA), onde a média é quase 1,2 casa por pessoa.
viagensecaminhos wikimedia commons
No estado do Rio de Janeiro, Mangaratiba, conhecida por seus condomínios de luxo, como a casa do jogador Neymar, é citada pela curiosa estatística.
reprodução
Com uma população de 41.220 pessoas, a região costuma receber muitos visitantes da zona oeste do Rio e da Baixada Fluminense, principalmente nos fins de semana.
reprodução
Muitas pessoas vão para aproveitar o Poção de Muriqui, um lugar onde três cachoeiras se encontram e formam um rio que deságua na praia de Muriqui.
divulgação
Outro lugar com mais gente do que casa, Matinhos, no litoral do Paraná, fez um grande investimento de R$ 314,9 milhões para ampliar a sua praia, usando 3,2 milhões de metros cúbicos de areia, o que equivale a 220 mil caminhões cheios!
Domínio público
Essa ação segue uma tendência em várias cidades litorâneas do Brasil, que estão ampliando suas praias para atrair mais turistas e lidar com a constante erosão da costa.
john Hidalgo magalha wikimedia commons
Já na Bahia, Vera Cruz é uma cidade que se separou de Itaparica há cerca de 60 anos e costuma recebe bastante gente que busca um lugar tranquilo perto do mar.
Elvis Boaventura wikimedia commons
Por lá, a praia da Conceição é conhecida pela sua boa estrutura e tranquilidade, atraindo muitos visitantes. Quer saber por que Rio Quente lidera a estatística? Conheça mais sobre a cidade!
reprodução
Rio Quente é um destino ideal para relaxar e se conectar com a natureza, com suas águas quentes e cristalinas. E a cidade está com imóvel sobrando para quem estiver interessado!