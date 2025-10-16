Querem gastar tudo ‘antes de morrer’: famosos que ‘deserdaram’ os filhos
Por Flipar
Em março, Gaby, que é filha do jornalista Roberto Cabrini, defendeu o direito dos filhos a heranças após uma reportagem sobre celebridades que optaram por não deixar suas fortunas para seus herdeiros.
Reprodução/Instagram
"Eu sempre falo que os pais têm que usufruir. Ficar deixando tudo para filho tá errado, tem que usar [...] Agora, quando parte e não deixa a herança, ah, não, eu sou contra!", disse ela.
Reprodução/SBT
Contudo, no mundo das celebridades, alguns famosos já disseram que não pretendem deixar herança para os filhos. Veja 9 casos!
Montagem/Wikimedia Commons/Divulgação
Ronaldo Fenômeno: De acordo com o filho mais velho do ex-jogador, Ronald, a maior parte do patrimônio do pai será direcionada à Fundação Fenômenos, voltada para ações sociais.
Divulgação/Fifa
"Meu pai brinca que não vai deixar nada para mim e meus irmãos. Eu acho legal saber que tenho que correr atrás do meu", revelou ele em uma entrevista.
Reprodução/Instagram
Jeff Goldblum: O ator, conhecido por papéis em "Wicked" (2024) e "Jurassic Park" (1993), revelou seus planos pouco convencionais para sua fortuna de R$ 203 milhões.
Reprodução
Durante participação no podcast "Table for Two", Goldblum foi categórico: seus dois filhos terão que buscar seu próprio sustento na vida adulta.
Flickr - Gage Skidmore
Jackie Chan: O astro do cinema e das artes marciais disse que pretende doar sua fortuna em vez de deixá-la como herança para seus filhos.
Reprodução/Instagram
Mark Zuckerberg: Assim como outros bilionários, o fundador do Facebook (agora Meta) decidiu destinar a maior parte de seu dinheiro para causas sociais.
JD Lasica/Wikimedia Commons
Quando sua primeira filha nasceu em 2015, Zuckerberg já havia anunciado que doaria 99% de suas ações da empresa - que hoje valem bilhões - para "melhorar o mundo".
Reprodução/YouTube
Bill Gates: O cocriador da Microsoft decidiu deixar apenas 1% de sua fortuna de R$ 614 bilhões para seus três filhos. O resto do dinheiro vai para sua fundação de caridade.
Kjetil Ree - Wikimédia Commons
Elton John: O ícone britânico da música afirmou que seus dois filhos terão estabilidade financeira, mas não viverão com luxo excessivo.
Divulgação
Em entrevista ao jornal Mirror, ele disse que os filhos Zachary e Elijah "precisam sair e ganhar o próprio dinheiro".
Flickr - Ernst Vikne
Mick Jagger: O vocalista dos Rolling Stones revelou ao The Wall Street Journal que planeja destinar grande parte de seu patrimônio para instituições de caridade.
Wikimedia Commons Georges Biard
Estima-se que Jagger possua uma fortuna de aproximadamente 500 milhões de dólares (cerca de R$ 2,7 bilhões).
Reprodução
Daniel Craig: Conhecido por dar vida ao icônico James Bond, o ator britânico já expressou forte repúdio ao conceito de herança, definindo-a como "detestável".
Reprodução/YouTube
Com uma fortuna estimada em R$ 811 milhões, Craig revelou planos de doar seu patrimônio. "Não quero deixar uma grande quantidade de dinheiro para a próxima geração", afirmou o astro, que é pai de dois filhos.
Wikimedia Commons/Creative Commons/
Harald Krichel