Cara a cara: Sósias de famosos que fazem sucesso na internet
Por Flipar
Algumas pessoas comuns impressionam por se parecerem fisicamente com artistas, atletas e personalidades conhecidas. Conheça "clones" de famosos que fazem sucesso na web!
Montagem/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho ? José Robson Batista é sósia do ex-jogador brasileiro. Esse encontro entre os dois aconteceu em 2020.
Arquivo Pessoal/José Robson Batista
Vinícius Jr. ? O colombiano Ricardo Rincon é sósia do jogador brasileiro e tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram.
Montagem/Reprodução Instagram/Divulgação Real Madrid
Will Smith ? Com 3,6 milhões de seguidores no Instagram, o baiano Naio Barreto não é só é sósia do astro de Hollywood como realizou o sonho de conhecer o ator em 2024.
Reprodução/Instagram @willsmith e @willbaiano
Martin Lawrence ? Assim como o "Will Smith baiano", Cleber Santos se tornou o ?Martin Lawrence baiano? nas redes sociais. Achou parecido?
Reprodução/Instagram @martinlawrence e @martinbaiano
Filipe Ret ? Recentemente, o rapper carioca Filipe Ret ganhou seu próprio sósia que, apesar de ter perfil nas redes sociais, não teve seu nome revelado.
Montagem/Reprodução/Redes Sociais
Pabllo Vittar ? A modelo drag queen Johann (à dir.) é sósia da cantora Pabllo Vittar. Nas redes, seguidores já até brincaram dizendo que elas são "gêmeas".
Montagem/Divulgação
Neymar ? Em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, Eigon (à dir.), o sósia de Neymar, chegou a causar tumulto pelas ruas de Doha quando dezenas de pessoas se aglomeraram pensando se tratar do jogador brasileiro.
Montagem/Reprodução/Instagram
Jade Picon ? A fotógrafa Alice Sales viralizou em 2022 pela semelhança com a a influencer e ex-BBB Jade Picon.
Reprodução/Instagram @jadepicon e @aliceepah
Rihanna ? A brasileira Priscila Beatrice tem 1,7 milhão de seguidores no Instagram e já foi confundida com a cantora em um restaurante na Turquia.
Reprodução/Instagram @badgalriri e @priscila.beatrice
Keanu Reeves ? Marcos Jeeves tem mais de 470 mil seguidores no Instagram e é conhecido como o "John Wick" brasileiro.
Montagem/Divulgação/Reprodução Instagram
Angelina Jolie ? Natural de Sorocaba (SP), Scheila Lima não só é parecida como trabalha como sósia da atriz norte-americana e já participou de vários eventos.
Foreign and Commonwealth Office/Wikimédia Commons e Instagram @sheilaalima
Marília Mendonça ? Além da aparência física, Val Pinheiro também é cantora e faz covers da "Rainha do sofrência".
Montagem/Reprodução/Instagram
Ana Paula Arósio ? Rafaela Romolo tem uma história curiosa: ela fez um comercial ao lado de Ana Paula Arósio no início dos anos 2000, quando ainda era criança. Em 2023, ela fez um ensaio fotográfico e todo mundo ficou surpreso que ela ainda se parece com a atriz.
Montagem/Reprodução/Instagram
Lionel Messi ? O sósia brasileiro do jogador argentino é de Palmas (TO) e faz sucesso na internet.
Reprodução dos Instagrams @leomessi e @sosiadomessi10
Taylor Swift ? A tiktoker norte-americana Ashley (à dir.) viralizou em 2021 por conta da semelhança impressionante com a cantora.
Montagem/Divulgação/Reprodução TikTok
Sandy ? A caixa de supermercado e desenhista Jéssica Lira explodiu na internet em 2024 quando um cliente notou sua semelhança com a cantora Sandy e publicou o vídeo nas redes sociais.
Reprodução dos Instagrams @sandyoficial e @jeh_artes
Katy Perry ? A cantora e atriz Francesca Brown contou que chegou a perder alguns trabalhos por se parecer demais com a cantora Katy Perry. Acontece que ela curtiu a ideia e fez até uns covers da artista.
Divulgação e reprodução de Instagram
Megan Fox ? A jogadora de futebol irlandesa Tara Mae Kirk começou a ganhar fama em 2024 como sósia da atriz norte-americana Megan Fox.
Reprodução/Instagram @Meganfox e @taramaekirk
Justin Bieber ? Marcelly Riekmann é sósia e cover do cantor Justin Bieber e já chegou a cobrar R$ 400 para dar entrevista.
Reprodução dos Instagrams @justinbieber e @marcellyriekmannfansclube