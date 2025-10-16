Tecnologia revela figuras escondidas em quadros de grandes artistas
Técnicas avançadas de geração de imagens, como raios X e reflectografia de infravermelho, permitiram encontrar figuras misteriosas escondidas sob obras de artistas renomados.
Reprodução do Museu van Gogh
Algumas dessas figuras escondidas são autorretratos ou personagens enigmáticas, adicionando camadas de significado às obras.
Reprodução de Rede Social
Por mais que não sejam tão visíveis a olho nu, esses ?fantasmas? podem ser vistos com o auxílio da tecnologia. Confira 8 retratos com figuras misteriosas escondidas!
Museé d"Orsay
?Um velho em traje militar?, de Rembrandt (1630): Pesquisadores descobriram uma figura oculta sob ?Um Velho em Traje Militar?, de Rembrandt, utilizando macrofluorescência de raios X e reflectografia de infravermelho.
J. Paul Getty Museum/wikimédia Commons
Diferentemente da paleta sombria característica do artista, a imagem revela um jovem vestido com tons vibrantes de vermelho e verde.
J Paul Getty Museum
?Santa Catarina de Alexandria?, de Artemisia Gentileschi (1619): Uma análise de raios X da obra feita em 2019 revelou que o quadro começou como um autorretrato, semelhante a outro trabalho da artista de 1615.
Domínio Píblico/wikimédia Commons
Com o tempo, porém, a composição foi transformada ? possivelmente a pedido do grão-duque Fernando de Médici ? para incorporar traços de Catarina de Médici, sua filha.
National Gallery London
?Baco?, de Caravaggio (c. 1595): O único quadro assinado por Caravaggio ao longo de toda sua vida foi ?A Decapitação de São João Batista? (1608). No entanto, ele também escondeu seu semblante em outras obras.
Caravaggio/wikimédia Commons
Em 2009, uma análise com reflectografia revelou um minúsculo autorretrato no reflexo de um jarro em ?Baco?, que havia sido obscurecido por restaurações após sua descoberta inicial em 1922. A "selfie" distorcida reforça os temas centrais da obra, como ilusão e identidade mutável.
Caravaggio/wikimédia Commons
?Jovem maquiando-se?, de Georges Seurat (1890): A obra retrata a amante do artista, Madeleine Knobloch, aplicando pó no rosto, enquanto a técnica pontilhista de Seurat parece preencher o ar com a mesma poeira.
Georges Seurat/wikimédia Commons
A descoberta mais intrigante foi um autorretrato oculto na janela aberta, posteriormente encoberto por um vaso de flores, que se tornou o único autorretrato conhecido de Seurat.
The Courtauld Gallery
?Retrato de uma menina?, de Modigliani (1917): O quadro esconde um mistério sob sua superfície. Pesquisadores descobriram um retrato oculto de corpo inteiro por trás da imagem visível, possivelmente representando Beatrice Hastings, ex-amante do artista.
Domínio Público/wikimédia Commons
Em 2021, usando inteligência artificial, estudiosos reconstruíram essa figura, que lembra claramente Hastings. A identidade das mulheres até hoje não foi confirmada.
Oxia Palus
?La cinquième saison?, René Magritte (1943): Na obra, dois homens caminham em direção um ao outro, carregando pequenos quadros. A reflectografia de infravermelho revelou uma imagem oculta sob a superfície:
domínio Público/wikimédia Commons
Um retrato de uma mulher misteriosa, que lembra a esposa do artista, Georgette, mas com características diferentes. A descoberta destaca a dualidade da obra, característica de um artista famoso por suas imagens provocantes e traiçoeiras.
Muse?es Royaux des Beaux-Arts de Belgique
?Ecce Homo?, de Ticiano: Pesquisadores do Instituto Cyprus, em Chipre, utilizaram scanners avançados e técnicas de imagem para identificar um retrato oculto de um homem de bigode, de cabeça para baixo, segurando uma pena.
Domínio Público/wikimédia Commons
A descoberta sugere que o artista reutilizou a tela, transformando uma ideia inicial em algo completamente diferente, sem apagar totalmente o que veio antes.
The Cyprus Institute
?Período Azul? (1901), de Pablo Picasso: Restauradores do Instituto Courtauld, em Londres, encontraram o rosto de uma mulher escondido sob as camadas de tinta no retrato do escultor e amigo do artista, Mateu Fernández de Soto.
Domínio Público/wikimédia Commons
Revelada por imagens de infravermelho, a figura parece sussurrar no ouvido do escultor, criando uma cena quase fantasmagórica em que passado e presente se fundem.
The Courtauld Institute of Art/The Courtauld Institute of Art