Manuscrito do século 13 traz revelações sobre o lendário mago Merlin
Por Flipar
Essa abordagem reflete uma mudança na literatura medieval, que passou a retratar heróis de forma mais realista, com conflitos pessoais e dilemas humanos.
Além de enriquecer o entendimento sobre as raízes do mito arturiano, o manuscrito ajuda a traçar a evolução do arquétipo do mago sábio, que influenciou personagens como Gandalf ("O Senhor dos Anéis") e Dumbledore ("Harry Potter").
Sua redescoberta não apenas recupera um tesouro literário perdido, mas também mostra como as narrativas fantásticas do passado continuam a moldar a cultura popular hoje. Saiba mais sobre quem foi Merlin!
Merlin e o Rei Arthur são figuras centrais das lendas arturianas, que compõem um dos ciclos mais famosos da literatura medieval.
Segundo a tradição, Merlin era um poderoso mago e profeta, conhecido por sua sabedoria e habilidades sobrenaturais.
Ele teria sido conselheiro e mentor de Arthur, ajudando a moldar o destino do jovem rei desde seu nascimento até o auge de seu reinado.
Segundo as lendas, foi Merlin quem previu o nascimento de Arthur e arquitetou o plano para que ele fosse criado em segredo por Sir Ector, garantindo que o menino crescesse longe das intrigas do trono.
Quando o rei Uther Pendragon morreu sem herdeiros reconhecidos, Merlin organizou o famoso desafio da espada na pedra ? aquele que conseguisse retirá-la seria o verdadeiro rei.
Arthur, ainda jovem, conseguiu o feito sem saber de sua origem real, sendo então reconhecido como o legítimo rei da Bretanha.
Durante seu reinado, Arthur formou a Távola Redonda, reunindo os cavaleiros mais nobres, como Lancelot, Gawain e Percival, para buscar justiça e o Santo Graal.
Merlin o auxiliou com conselhos e magia, mas, em algumas versões da lenda, o mago acabou enfeitiçado e aprisionado pela Feiticeira Morgana (ou Dama do Lago), afastando-se do destino de Arthur.
A queda de Camelot veio com a traição de Morgana, os amores proibidos entre Lancelot e a rainha Guinevere, e a rebelião de Mordred, filho bastardo de Arthur (ou, em algumas versões, seu sobrinho).
As histórias de Merlin e Arthur têm atravessado séculos, inspirando livros, filmes, séries e peças teatrais até hoje.