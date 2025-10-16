As principais jazidas de prata do planeta

Ela é uma operação a céu aberto que iniciou em março de 2010. As reservas estimadas para a Mina Peñasquito são de 17,82 milhões de onças de ouro, 1.070,1 milhões de onças de prata, 3.214 toneladas de chumbo e 7.098 milhões de toneladas de zinco.
A rocha do país consiste em sedimentos mesozóicos que foram depositados na Bacia do México. Eles foram intrudidos por porfirias de quartzo-feldspato, porfirias de quartzo monzonita e outros intrusivos feldspato-fíricos no final do Eoceno até meados do Oligoceno, que formam soleiras, diques e estoques.
Antamina na Cordilheira dos Andes do Peru é uma das maiores minas de prata, cobre e zinco do mundo. Fica a céu aberto e é de propriedade conjunta da Teck Resources, BHP , Glencore e Mitsubishi Corporation.
Além disso, a mina é operada de forma independente pela Compañía Minera Antamina SA. Em 2014, os mineiros sindicalizados entraram em greve por salários e benefícios.
Esta mina deverá ser encerrada em 2028. Um investimento de 2 mil milhões de dólares para prolongar a vida útil até 2036 está em curso, aguardando a aprovação de um estudo de impacto ambiental.
San Cristobal em Lipez, Departamento de Potosí, na Bolívia, é uma mina de prata, chumbo e zinco a céu aberto perto da cidade de mesmo nome. Ela é operada pela Sumitomo Corporation.
É uma das maiores instalações de mineração da Bolívia e, de acordo com a Sumitomo, a sexta maior produtora mundial de zinco e a terceira maior produtora de prata.
O Princípio Empresarial que guia a Sumitomo, baseado em filosofias japonesas, incentiva seus empregados a manterem um equilíbrio harmônico entre o individuo, o país e a sociedade como a chave para uma atividade de sucesso.
Fresnillo é um município do estado de Zacatecas, no México, sendo centro de uma área de mineração conhecida principalmente por sua produção de prata. Sua mina (Saucito) é a maior produtora de prata do mundo.
A mina de Fresnillo pertence à companhia mineradora Peñoles, a cidade é também o lugar do famoso Santo Niño de Atocha, uma imagem romana que o México comprou da Espanha.
A empresa Fresnillo plc tem 21 projetos de exploração ativos localizados em todo o país. Ela sinalizou planos de usar o dinheiro arrecadado em seu IPO para expandir para o Peru e o Chile.
A Mina de Prata e Chumbo de Cannington é subterrânea, localizada no noroeste de Queensland, no Condado de McKinlay, cerca de 200 quilômetros (124 milhas) a sudeste de Mount Isa (Austrália).
O depósito foi descoberto pela BHP em 1990. A mina foi a fornecedora de prata para os Jogos Olímpicos de Verão de Sydney 2000 e os Jogos Olímpicos de Verão de Pequim 2008. Cannington leva o nome da propriedade pastoral perto do depósito.
Cannington fica em uma ampla planície com algumas mesas baixas. É atravessada por rios sinuosos que ficam secos durante grande parte do ano, mas que inundam periodicamente. A área é semiárida com 250 milímetros (9,84 pol) de precipitação anual, caindo principalmente entre novembro e março.
Rudna é uma grande mina subterrânea no oeste da Polônia em Polkowice, Condado de Polkowice, 350 quilômetros (217 milhas) a sudoeste da capital, Varsóvia.
Ela representa uma das maiores reservas de cobre e prata da Polônia, com reservas estimadas de 513 milhões de toneladas de minério com teor de 1,78% de cobre e 42 g/toneladas de prata.
A produção anual de minério é de cerca de 13 milhões de toneladas, das quais 231.000 toneladas de cobre e 546 toneladas de prata são extraídas.