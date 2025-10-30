Aeroporto está afundando no Japão e deve desaparecer em 30 anos

Mas o acidente grave que marcou a história do aeroporto de Congonhas ocorreu em 17/7/2007. Um Airbus A320 da TAM partiu de Porto Alegre para São Paulo. Na hora da aterrissagem, o avião saiu da pista, atravessou a avenida e bateu no prédio da TAM Express. A tragédia deixou 199 mortos (187 no avião e 12 em solo).