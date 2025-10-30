Discretinhas: Raças de cães que latem pouco

Dálmatas são cachorros adaptáveis, adoram se exercitar e têm 13 anos de expectativa de vida. Medem 61 centímetros e pesam 32 kg em média e não são conhecidos por latir muito.
Imagem de Kev por Pixabay
Mas as principais características desse dog são suas manchas pretas na pele. A raça é uma das mais famosas muito por conta do clássico filme 101 Dálmatas, de 1961.
Imagem de Trung Nguy?n por Pixabay
Beagles não são tão silenciosos em geral, mas, como essa tendência é atrelada à sua condição de vida, é possível encontrar uns bem quietos.
Imagem de Andrey_and_Olesya por Pixabay
Por isso, atenção! Os beagles costumam ter tendência à obesidade e precisam de cuidados com a alimentação, além de muita atenção por parte do dono.
pixabay
Apesar do tamanho ser, à primeira vista, um pouco assustador, os boxers são muito sociáveis e não latem muito. Em média, medem 58 cm e pesam 27 kg.
Imagem de Rob Raucci por Pixabay
Uma de suas principais características é ser muito fiel ao dono. É um cachorro bastante protetor a toda família e um verdadeiro amigão.
Imagem de Alexa por Pixabay
O basenji é uma das raças mais antigas do mundo, com raízes nas cabeceiras dos rios Nilo e Congo, na África. Requer muita atenção e adora exercícios, sendo um legítimo cão de guarda.
Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
A principal característica do basenji é que ele não late, mas emite grunhidos peculiares que se assemelham ao uivo.
Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
O whippet, originário nos campos do norte da Inglaterra, é um cão de caça e bom de corrida. Sua velocidade fazia com que os camponeses os utilizassem como caçadores - chegam até a 60km/h!
Imagem de No-longer-here por Pixabay
Mas se você quiser ter um whippet, cuidado! Eles são frágeis ao frio, já que são muito magros e possuem pelos finos. Em baixas temperaturas é necessário agasalhá-los.
Imagem de Léa Quertier por Pixabay
A cara de mau pode até enganar, mas os buldogues ingleses são muito afetivos e adoram receber - e dar - amor. Os primeiros registros desse doguinho vêm da Inglaterra, datando da década de 1630.
Imagem Pixabay
Uma característica, além de ele não latir muito, são as dobras de pele ao longo do corpo. Portanto, cuidado, já que é necessário que o dono limpe constantemente essas áreas, a fim de evitar irritações, alergias ou sobras de sujeiras.
Imagem Pixabay
Olhos escuros, pelos robustos e a doçura são apenas algumas das marcas registradas do golden retriever. Esse dog de grande porte, além de não latir muito, é extremamente amável.
Imagem de Magnus por Pixabay
Sua boca em forma de "sorriso" é um colírio para os olhos dos fãs dos golden retrievers. Muito espaçoso e brincalhão, esse cachorro necessita de muita atenção e exercícios físicos, a fim de gastar sua vasta energia.
Divulgação
Originário do Japão, o Shiba Inu é provavelmente o menor cachorro asiático. Esses cães são extremamente resistentes e muito fiéis.
Imagem de Ron por Pixabay
Eles não são muito de latir e adoram aventuras, visto que dispõem de muita energia e agilidade. Você deve se lembrar de ter visto essa raça em memes, que tomaram a internet por conta de suas expressões adoráveis e, claro, engraçadas.
Imagem de Petra Göschel por Pixabay
Chegou a hora dos inconfundíveis pugs! Esses cachorros extremamente dóceis e amáveis se originam da China e são das raças mais antigas do mundo.
Imagem de mike por Pixabay
O focinho achatado, o fato de latir pouco (com barulho de ronco) e o rabinho enrolado são apenas algumas das características desse adorável cachorrinho.
Imagem de Sven Lachmann por Pixabay
Alerta de fofura! O Cavalier King Charles Spaniel é extremamente fofo, não late muito e tem uma expectativa de vida de 15 anos. Ele adora atenção e é muito apegado ao dono.
Imagem de ???????? ???????? por Pixabay
Procure não deixá-lo muito tempo sozinho, já que é um dog muito ligado à presença humana. Leve-o para passear para gastar um pouco de sua energia e distraí-lo, já que se entedia muito facilmente.
Imagem de Alexa por Pixabay
Você sabia que o cachorro mais alto registrado no Guiness Book (Livro dos recordes) é um dogue alemão? Zeus, de Otsego, nos Estados Unidos, media 111,8 cm. A raça ficou popularizada pelo personagem Scooby Doo, um dogue alemão marrom.
Imagem de Martin Tajmr por Pixabay
Apesar do porte grande, o Dogue Alemão tem uma alma brincalhona e não aparenta ter a noção de seu tamanho. Ele faz brincadeiras típicas de cachorros menores, como pular no colo do dono.
Imagem de trwirth por Pixabay
Uma das raças mais antigas do mundo e também mais rápidas! O galgo consegue correr até 72 km/h, sendo um dos mais talentosos do mundo na corrida.
Imagem de Michael por Pixabay
Por ser uma raça discreta e reservada, o galgo inglês (também conhecido por greyhoud) não late muito, fazendo pouco barulho. É, também, muito obediente.