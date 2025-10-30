Curiosidades do Big Ben, um dos marcos turísticos mais famosos do planeta
Por Flipar
#1- Localizado na torre do Palácio de Westminster, o "Big Ben", como é chamado, é, na verdade, o apelido do sino de grande porte que está presente no interior da torre.
wikimedia commons DS Pugh
A torre tem uma presença majestosa ao lado do Rio Tâmisa e do Palácio de Westminster e tornou-se um símbolo representativo da cidade.
Alice/Pixabay
#2- Antes chamado de ?Clock Tower?, o prédio passou a se chamar ?Elizabeth Tower? em 2012, para marcar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II.
Mathew Browne por Pixabay
#3- O monumento foi inaugurado no dia 31 de maio de 1859 e fica localizado no coração de Londres, capital da Inglaterra.
Suzy Hazelwood pexels
#4- O sino do Big Ben pesa impressionantes 13,5 toneladas e possui uma altura de 2,29 metros!
wikimedia commons Peter Broster
#5- Por conta do peso, o transporte do Big Ben exigiu o fechamento de vias e um feriado foi decretado no dia. Uma carruagem com 16 cavalos foi utilizada para carregar o sino até a torre, em 1858.
jbc na Unsplash
Nas festividades de Réveillon, as estações de rádio e televisão utilizam o som dos sinos do Big Ben para dar as boas-vindas ao novo ano.
wikimedia commons Chris Downer
#8- A torre abriga um mecanismo de relógio complexo e preciso, que possui quatro mostradores, cada um com um diâmetro de 7 metros.
wikimedia commons Barry Mangham
#9- No dia 15 de fevereiro de 1952, o sino soou 56 vezes, a cada minuto, durante a cerimônia fúnebre do monarca Jorge VI, que faleceu aos 56 anos de idade.
wikimedia commons Sean MacEntee
#10- Em 27 de julho de 2012, tocou por 3 minutos (das 8h12 às 8h15) para anunciar a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Essa foi a primeira vez em que o sino tocou fora do horário habitual desde o funeral do Rei Jorge VI, em 1952.
Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay
#11- Além do famoso sino Big Ben, a torre abriga um total de cinco sinos. Cada um deles possui um nome distinto: Great Tom, Great George, Little Tom, and Quarter Bells.
Arild Vågen - wikimedia commons
#12- No topo da torre, há o Observatório Real de Greenwich, que foi transferido para lá em 1949. Ele desempenhou um papel importante na medição do tempo e na determinação do meridiano de Greenwich.
Arnold Nagy pexels
#13- Escadas e elevador: A Elizabeth Tower possui 334 degraus até o topo. No entanto, para aqueles que preferem não subir as escadas, há também um elevador disponível para acessar os níveis superiores.
Peter H por Pixabay
#14- O relógio da torre é conhecido por sua precisão impressionante. Ele é ajustado regularmente por horologistas especializados para garantir que esteja sempre marcando as horas de forma precisa.
Jordan por Pixabay
#15- Em algumas ocasiões especiais ou durante reparos e manutenção, o sino Big Ben pode ser temporariamente silenciado. Isso ocorre para proteger a audição dos trabalhadores que estão realizando atividades de manutenção na torre.
wikimedia commons Christine Matthews
#16- A Elizabeth Tower é iluminada à noite, criando uma bela vista ao longo do rio Tâmisa. A iluminação é feita com lâmpadas LED, e a cor pode ser alterada para marcar eventos ou ocasiões especiais.
Naveen Annam pexels
#17- Para compensar as variações nas condições climáticas e na expansão e contração do metal devido às mudanças de temperatura, o mecanismo do relógio é ajustado sazonalmente. Isso garante que o relógio continue a funcionar com precisão ao longo do ano.
wikimedia commons Francisco Antunes
#18- Em 2008, uma pesquisa com 2000 pessoas revelou que a torre é o marco mais icônico do Reino Unido. Também é considerada a imagem mais icônica para filmes rodados em Londres, além de ser figurinha carimbada em obras de arte.