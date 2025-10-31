Aparências que enganam: animais ‘fofos’ que matam com facilidade
Por Flipar
A foca é um bicho que, apesar da aparência amistosa, oferece perigo. Nada rapidamente, é forte e tem dentes potentes.
Imagem de Alexa por Pixabay
Trata-se de um casuar, espécie de ave de grande porte comum do norte da Austrália e da Nova Guiné. O casuar pode ser agressivo, daí o perigo. É excelente nadador, salta até 1,5 metro e corre a 50km/h!
Anja Schröder por Pixabay
Uma patada de um ?casuar? tem o mesmo efeito de um punhal e ele é capaz até de decepar um membro humano! Em abril de 2019, na Flórida, um casuar atacou o próprio dono, de 75 anos, que morreu em consequência dos ferimentos.
S. Nagel/Pixabay
Lóris - Único primata venenoso do mundo. Apesar de parecer inofensivo, um lóris lento pode ter uma mordida tóxica misturada a um veneno poderoso o suficiente para apodrecer a carne. O lóris vive cerca de 30 anos.
Kalyan Varma wikimedia commons
Quem diria que há perigo, olhando o fofíssimo e inofensivo Mort, de "Madagascar"?
Divulgação
Cisne - Se alguém se aproxima, ele prepara o golpe com suas asas fortes. Considerando seu tamanho e força das asas, o ataque desta ave pode resultar em graves ferimentos. Vive cerca de 40 anos.
Imagem de Peter H por Pixabay
Panda - Possui poderosas mandíbulas com grandes dentes, garras afiadas e grande força muscular. Vive cerca de 20 anos.
Imagem de orythys por Pixabay
Inspirou o Kung Fu Panda, o personagem que estuda artes marciais para proteger seu povo. Faz sucesso com crianças e até sdultos.
Youtube/
Nickelodeon em Português
Glutão - Tem porte pequeno, mas é extremamente feroz e forte. Suas garras são afiadas e mortais. E esse bicho ainda morde que só ele.. Vive até 13 anos.
William F. Wood wikimedia commons
Rã-dardo - Pequenina, olhos grandes, uma das criaturas mais venenosas do planeta. Produz mais de 100 toxinas. Seu veneno é capaz de matar pelo toque da pele. Um único miligrama mata 10.000 ratos ou dois elefantes . Vive cerca de 9 anos.
Wilfried Berns -wikimedia commons
Polvo-de-anel-azul - É pequeno, com cerca de 12 cm, bonito, com uma mescla de azul e amarelo que encanta. Mas uma única dose de seu veneno pode matar 20 pessoas. Vive pouco (cerca de dois anos).
Saspotato wikimedia commons
Papa-léguas - Mede cerca de 55 cm de comprimento com envergadura de quase 50 cm. Voa pouco, pois prefere correr. Pode atingir 30 km/h. Carnívoro, consegue matar até serpentes e esmagá-las para comer. Vive 7 ou 8 anos.
drumguy8800 (xvisionx.com) wikimedia commons
Inspirou o desenho do Papa-Léguas que passa a perna no Coiote e sempre emite o "bip bip".
Divulgação
Dingo - É um cão. Mas é muito perigoso, com seus dentes caninos como verdadeiras armas. Capazes de percorrer vários quilômetros por dia, eles têm bastante agilidade. Vivem cerca de 10 anos.
Imagem de Chris por Pixabay
Alce - Parecem calmos, com porte de cavalo, mas os machos ficam violentos na época de acasalamento e as fêmeas reagem com fúria se alguém se aproxima dos filhotes. Segunda espécie selvagem que mais ataca humanos, somente atrás dos hipopótamos. Vivem de 15 a 25 anos.
Rufus46/ Wikimedia Commons/
Golfinho - São grandes predadores, capazes até de matar tubarões. Eles podem ser agressivos com as pessoas, outros golfinhos ou até machucar a si mesmos. Vivem de 40 a 60 anos.
Pixabay
Texugo - Tem a reputação de ser o animal mais destemido do mundo. Ataca crocodilos e antílopes. Encara cobras venenosas. Vai com fúria e determinação sobre a presa. Vive verca de 24 anos.
Imagem de andy ballard por Pixabay
Doninha - De aparência dócil, são assassinas em série. Seduzem a presa com uma 'dancinha', dão o bote e esmagam o crânio da vítima. Fazem estoque de presas mortas e usam a pele das presas para fazer ninhos. Vivem cerca de 10 anos.