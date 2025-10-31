Estátua de Bridget Jones será inaugurada em Londres
Por Flipar
A inauguração ocorrerá em 17 de novembro e se juntará a outras representações famosas do cinema na praça, como Paddington Bear, Mary Poppins e Harry Potter.
Flickr / Tony Hisgett
Renée Zellweger participará da cerimônia, ao lado de Eric Fellner, co-presidente da produtora Working Title.
siebbi wikimedia commons
Não é a primeira nem será a última vez que um personagem ou personalidade do cinema recebe homenagem com uma estátua. Ao redor do mundo, essas esculturas preservam a memória de figuras importantes, celebrando seus feitos e sua relevância histórica ou cultural. Confira algumas das mais emblemáticas.
Sjors Provoost/Wikimedia Commons
No Palácio de Kensington, em Londres, Inglaterra, há uma bonita estátua da Princesa Diana, falecida em 1997. Os filhos de Lady Di, os príncipes William e Harry, inauguraram a homenagem em 1° de julho de 2022.
Divulgação
Sylvester Stallone, na pele do icônico personagem Rocky Balboa, também teve sua estátua inaugurada na Filadélfia, nos Estados Unidos.
Alberto-g-rovi/Wikimedia Commons
Fundador da empresa Apple, Steve Jobs - falecido em 2011 - tem uma estátua em uma área empresarial em Budapeste, na Hungria.
Derzsi Elekes Andor/Wikimedia Commons
O "Rei do Pop" Michael Jackson - falecido em 2009 - é lembrado com uma estátua no alto da comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro, de frente para o Cristo Redentor.
Guilherme Mendes Cruz/Wikimedia Commons
Ícone do rock internacional através da banda Queen, Freddie Mercury - morto em 1991 - tem algumas estátuas pelo mundo. Uma delas está em Montreux, na Suíça.
Bernd Brägelmann/Wikimedia Commons
Falecida em 2011, a cantora e diva britânica Amy Winehouse é retratada numa escultura em Camden Town, em Londres, na Inglaterra.
Timo Tijhof/Wikimedia Commons
O ator e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger tem também algumas estátuas pelo mundo. Uma delas fica na Áustria, seu país natal, e outra em Ohio, nos EUA.
Domínio Público/Wikimedia Commons
Outro astro de filmes de ação, Jean-Claude Van Damme tem uma estátua em sua homenagem em Bruxelas, na Bélgica, país onde nasceu.
Reprodução/Redes Sociais
O ex-beatle John Lennon - falecido em 1980 - também tem muitas estátuas pelo mundo. Uma delas está em Havana, Cuba.
lin padgham/Wikimedia Commons
Reunidos, Os Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr) formam uma icônica estátua de bronze em Liverpool, na Inglaterra.
Loz Pycock/Wikimedia Commons
Elvis Presley - falecido em 1977 - também tem muitas estátuas pelo mundo. Uma delas é encontrada em Memphis, Tennessee, EUA, onde o Rei do Rock viveu.
Reprodução/Redes Sociais
O ator e artista marcial Bruce Lee tem também uma estátua em Hong Kong, onde morreu em 1973.
Ank Kumar/Wikimedia Commons
Lenda do basquete norte-americano e mundial, Michael Jordan tem uma estátua do lado de fora do United Center, casa do Chicago Bulls.
Reprodução/Redes Sociais
Um dos pioneiros do rock'n roll, Chuck Berry tem uma estátua de bronze em University City, no Missouri, nos Estados Unidos.
Reprodução/Redes Sociais
Maior nome do reggae, Bob Marley - falecido em 1981 - tem duas estátuas em Kingston, na Jamaica. Uma delas é essa de bronze com ele tocando sua guitarra.
Avda/Wikimedia Commons
O lendário guitarrista Jimi Hendrix - falecido em 1970 - tem esta estátua em Seattle, EUA, representando a energia de suas apresentações.
Peter Collins/Wikimedia Commons
Anne Frank foi uma menina que sofreu os horrores do Holocausto imposto pelos nazistas e ganhou projeção mundial de importância histórica ao revelar sua situação num diário. Uma estátua dela fica em Amsterdã, na Holanda.
Reprodução X
Uma estátua de Brigitte Bardot fica na Orla Bardot, que também tem esse nome em homenagem à francesa, em Búzios, na Região dos Lagos (RJ). A escultura em bronze foi instalada em 1999, para lembrar a visita da atriz à cidade, e se tornou um dos principais pontos turísticos.
flickr/Cesar Cardoso
Uma estátua de Shakira está localizada na cidade de Barranquilla, na Colômbia, onde a cantora nasceu. A escultura em bronze e alumínio foi inaugurada em 26/12/2023 e representa a artista em um de seus movimentos de dança característicos, com 6,5 metros de altura.