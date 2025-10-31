Vida dos ciganos: eternos nômades pelo mundo

Ao longo dos séculos, o povo cigano enfrentou perseguições e discriminações, mas também se adaptou e enriqueceu as culturas dos países por onde passou.
Língua: A língua Romani é um idioma indo-europeu com diversas dialetos. Apesar de muitos ciganos dominarem a língua do país onde residem, a língua Romani preserva sua identidade cultural.
Trabalho: Tradicionalmente, os ciganos se dedicavam a atividades itinerantes como comércio, artesanato, ferrageamento e adivinhação. Hoje em dia, muitos ciganos também trabalham em áreas como música, artes, educação e saúde.
Hoje, os ciganos estão espalhados por todo o mundo, com estimativas que variam entre 10 e 20 milhões de pessoas.
Os ciganos vieram para o Brasil junto com os exploradores portugueses. As autoridades de Portugal viram nos lugares distantes do império uma chance de se livrar dessas pessoas que eles julgavam não serem bem-vindas.
Além disso, eles não tinham leis escritas, algo comum naquela época. Apesar de terem aceitado o cristianismo, praticavam alguns atos que a Igreja não gostava, como tentar prever o futuro.
Durante o surgimento das monarquias nacionais na Europa, os ciganos foram perseguidos, assim como outras pessoas que não seguiam a fé católica, como judeus e muçulmanos.
Estima-se que cerca de 250 mil ciganos tenham sido mortos nesse período, principalmente na Croácia, onde quase toda a população cigana foi exterminada.