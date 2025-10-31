Escândalos fazem rei Charles 3º retirar títulos e honrarias do irmão, Andrew
Mesmo após afirmar ter rompido o contato com Epstein, e-mails de 2011 indicaram que Andrew ainda se comunicava com ele.
As filhas de Andrew, as princesas Eugenie e Beatrice, manterão seus títulos. Já sua ex-esposa, Sarah Ferguson, voltou a usar o nome de solteira.
Além disso, Andrew foi notificado de que deverá deixar o Royal Lodge, mansão onde vive com Sarah em Windsor.
Sarah Ferguson também precisará sair da Royal Lodge e buscar outro lugar para morar.
Em 2022, Andrew fez um acordo judicial com Virginia Giuffre, que o acusou de abusá-la quando ela tinha 17 anos.
"Concordei com uma ordem de silêncio de um ano, o que pareceu ser importante para o príncipe, pois garantia que o Jubileu de Platina de sua mãe não fosse mais ofuscado do que já estava", escreveu Giuffre.