Confira os melhores destinos do mundo, segundo portal de viagens
Por Flipar
Além dos "melhores destinos", o Travellers Choice 2025 também apresentou outras listas, como "Gastronomia", "Cultura", "Viagens solo" e "Lua de mel".
Pexels/Chait Goli
O destaque brasileiro fica por conta do Rio de Janeiro, a única cidade a aparecer em alguns dos rankings. A Cidade Maravilhosa, portanto, está entre os melhores destinos na parte da cultura.
Chensiyuan/Wikimédia Commons
19º Lugar - Mallorca - Espanha - A maior ilha das Ilhas Baleares é caracterizada por um clima mediterrâneo com verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos.
Andreas/Pixabay
18º lugar - Nova York - Estados Unidos - uma metrópole global famosa pela sua diversidade cultural e linguística, sendo um centro financeiro de renome mundial, com marcos icónicos como a Estátua da Liberdade, o Central Park e a Broadway.
Nelson Ndongala/Unsplash
17º lugar - Istambul - Turquia - uma metrópole que se destaca pela localização geográfica única, dividida entre a Europa e a Ásia pelo Estreito de Bósforo. Além de possuir uma rica história como capital de três impérios: Romano do Oriente, Bizantino e Otomano.
Kerem Yilmaz Divulgacão
16º - Phuket - Tailândia - ilha montanhosa e densamente florestada, conhecida por suas praias de areia na costa oeste, belezas naturais e atrações turísticas.
HutheMeow/Wikimedia Commons
15º - Lisboa - Portugal - possui características marcantes como seu relevo de sete colinas, a atmosfera histórica e cultural que combina o antigo e o moderno, e sua localização privilegiada às margens do rio Tejo.
João Carvalho/Wikimédia Commons
14º - Siem Reap - Camboja - cidade turística no noroeste do país, que serve como porta de entrada para o complexo de templos de Angkor, incluindo o famoso Angkor Wat.
Flickr Felipe Gombossy
13º - Cusco - Peru - marcada por sua rica história como capital do Império Inca e a forte influência da colonização espanhola, resultando em uma mistura cultural única.
Imagem de Azael Pitti por Pixabay
12º - Barcelona - Espanha - é uma metrópole cosmopolita e vibrante com características marcantes, sendo um importante centro de cultura, moda e gastronomia, com uma rica arquitetura modernista e um grande foco em arte e design.
Pexels/Aleksandar Pasaric
11º - Hoi An - Vietnã - cidade vietnamita conhecida por sua arquitetura bem preservada, que reflete influências chinesas, japonesas e europeias.
Foto: Supanut Arunoprayote/Wikimedia Commons
10º - Bangkok - Tailândia - é uma metrópole vibrante conhecida pela mistura de modernidade e tradição, com uma cultura rica em templos budistas e palácios, ao lado de arranha-céus e centros comerciais.
wikimedia commons/Supanut Arunoprayote.
9º - Creta - Grécia - se destaca por sua geografia diversificada, história rica e cultura única. Suas principais características é ser atravessada por montanhas, com praias famosas e uma costa extensa.
Wikimedia/Commons/
Moonik
7º - Hanói - Vietnã - é uma metrópole culturalmente rica, marcada por mais de mil anos de história, com um centro antigo característico, um administrativo e uma economia em desenvolvimento. .
Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
6º - Roma - Itália - possui características geográficas, históricas e culturais marcantes. É uma cidade de clima mediterrâneo, localizada no centro da Itália, às margens do rio Tibre.
djedj por Pixabay
5º - Paris - França - é um centro mundial de arte, moda, gastronomia e cultura, conhecido por sua rica história, arquitetura icônica e o rio Sena que a atravessa.
Freepik/wirestock
4º - Sicília - Itália - maior ilha do Mediterrâneo e região autônoma do país, possui paisagens diversas que combinam praias, montanhas e vulcões, com o Monte Etna sendo um dos principais destaques.
- Flickr Claude
3º - Dubai - Emirados Árabes Unidos - se caracteriza por sua arquitetura moderna e futurista, como o Burj Khalifa e ilhas artificiais, combinada com uma cultura que mantém fortes raízes nas tradições locais e islâmicas.
Flickr Asifgraphy.com
2º - Bali - Indonésia - é caracterizada por sua beleza natural com montanhas, vulcões, praias de areia branca e preta, e terraços de arroz.
Komang Kamartina/Pixabay
1º - Londres - Inglaterra - metrópole cosmopolita, a capital da Inglaterra e do Reino Unido é conhecida por seu papel central como centro financeiro, cultural e de transporte.