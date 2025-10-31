‘Milagre da engenharia’: conheça a ilha artificial de Dubai que custou R$ 64 bilhões
Por Flipar
Seu formato de palmeira, visível do espaço, é composto por um ?tronco? central, 17 ?folhas? residenciais e um semicírculo externo que funciona como barreira de proteção contra as ondas do mar.
Commander Leroy Chiao/NASA
No "Crescent" (como é chamado o semicírculo externo) se concentram os grandes resorts e hotéis cinco estrelas, como o famoso "Atlantis The Palm", que abriga parque aquático, aquário e restaurantes de chefs renomados.
Pexels/Mikhail Nilov
Para se ter uma ideia, todo o material usado na concepção da ilha seria suficiente para circundar o planeta três vezes com um muro de 2 metros.
Reproduc?a?o/YouTube
Também é possível chegar de carro (pela Sheikh Zayed Road), táxi ou utilizando o metrô de Dubai.
Reproduc?a?o/YouTube
Devido à suscetibilidade sísmica da região, o terreno passou por mais de 200 mil perfurações para adensar o solo, o que causou um atraso de quase dois anos no cronograma.
Wikimedia Commons/Aheilner
No entanto, apesar de ser reconhecido como uma maravilha da engenharia, o megaprojeto gerou preocupações ambientais.
Reproduc?a?o/YouTube
Estudos apontam impactos ambientais, como aumento da temperatura da água e perda de circulação marinha.
Reproduc?a?o/YouTube
Especialistas sugerem uma gestão ambiental contínua e ativa, incluindo a criação de recifes artificiais, para mitigar esses efeitos.
Reproduc?a?o/YouTube
A Palm Jumeirah é a mais famosa entre as ilhas artificiais do conjunto denominado ?The Palm Islands?.