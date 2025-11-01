Esse é Tonga, país vulcânico da Oceania!

Segundo dados da "World Obesity Federation" (WOF, na sigla em inglês), em Tonga 80% dos homens e 87% das mulheres são obesos ? o tema foi aprofundado em uma galeria do FLIPAR.
Reprodução Youtube
No entanto, apesar de ser pouco falado, Tonga reserva muitas histórias curiosas e igualmente fascinantes. Conheça mais sobre este país da Oceania!
au?olunga - wikimedia commons
A capital, Nucualofa, com cerca de 23 mil habitantes, é o centro comercial, social e de transportes mais importante de Tonga.
Preetam Rai wikimedia commons
A história de Tonga remonta a cerca de 3.000 anos, com a chegada dos primeiros povos austronésios.
Tau?olunga - wikimedia commons
Apesar de ter recebido influências estrangeiras ao longo dos séculos, Tonga conseguiu preservar grande parte de sua rica cultura, marcada por tradições ancestrais, danças típicas, e uma profunda conexão com a natureza.
reprodução
Durante séculos, Tonga foi um importante centro cultural e político na Polinésia. No século 19, o país se tornou uma monarquia constitucional e adotou o cristianismo, que ainda é a religião predominante por lá.
Tau?olunga - wikimedia commons
A cultura tonganesa é rica em tradições, incluindo danças, músicas, e o kava, uma bebida cerimonial feita da raiz de uma planta nativa.
reprodução/youtube
Além da kava, outras comidas tradicionais de Tonga incluem o pulu'lu (carne cozida em folhas de taioba com cebola e leite de coco) e o vai'siaine (sopa feita de banana e coco - foto).
reprodução
A ilha de Tongatapu é a maior e mais populosa (75 mil habitantes), enquanto outras ilhas, como Vava'u, são conhecidas por sua beleza natural.
reprodução/youtube
O turismo também desempenha um papel crescente na economia, com visitantes atraídos pelas paisagens paradisíacas e cultura marcante do país.
Tony Bowden wikimedia commons
Outra curiosidade sobre Tonga é que o rugby é o esporte mais popular por lá. Apesar de pequeno, o país chegou a participar quatro vezes da Copa Mundial de Rugby, a primeira delas em 1987.
flickr - paddynapper
Por estar localizada no cinturão de fogo do Pacífico, o arquipélago de Tonga se torna suscetível a atividade vulcânica, tsunamis e terremotos.