Alasca e Havaí: As últimas estrelas da bandeira dos EUA
Numa cena ambientada em 1945, J. Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy, Oscar de Melhor Ator) está no meio de uma multidão que agita bandeiras americanas. Mas há um porém.
Quem apontou o erro foi o usuário do Twitter Andy Craig. ?Eles usaram bandeiras de 50 estrelas", reparou.
Entenda a história desses dois estados que foram anexados ao país alterando a sua bandeira.
A história do Alasca está entrelaçada com a cultura indígena, e diversas comunidades nativas que ainda vivem por lá e preservam tradições ancestrais.
O contato europeu com a região remonta ao século 18, principalmente por meio da exploração russa.
Hoje o Alasca é o maior estado dos Estados Unidos em área territorial e possui uma extensão de cerca de 1,7 milhão de quilômetros quadrados.
Já a história do Havaí começa há cerca de 1.500 anos, quando os primeiros polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só chegaram na região no século 18.
Os primeiros foram os britânicos, em 1778, liderados por James Cook (foto). Ele nomeou as ilhas em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra.
O Havaí é composto por oito ilhas principais: Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau, Kauai e Kahoolawe. Oahu é a maior e mais populosa ilha, e abriga a capital do estado, Honolulu (foto).
As ilhas do Havaí são conhecidas por suas paisagens exuberantes, com praias de areia branca, águas cristalinas e montanhas vulcânicas impressionantes. Os vulcões ativos mais famosos são Kilauea e Mauna Loa.