Subida na corda, cabo de guerra…disputas ‘curiosas’ que já foram modalidades olímpicas
Por Flipar
Pelota Basca - A modalidade disputada com raquetes integrou o calendário oficial na primeira vez que Paris sediou os Jogos, em 1900. Na Cidade do México-1968 e em Barcelona-1992, as disputas ocorreram apenas como exibição.
Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons
Cabo de guerra - Esporte comum em disputas escolares, a modalidade fez parte do cardápio olímpico de Paris-1900 a Antuérpia-1920.
Domínio Público/Wikimedia Commons
O cabo de guerra olímpico tinha oito competidores de cada lado e a equipe vencedora era declarada após arrastar por dois metros os oponentes.
Domínio Público/Wikimedia Commons
Tiro ao pombo - Modalidade em que os competidores precisavam abater aves foi disputada nos Jogos de Paris-1900 com quatro participantes (51 inscritos desistiram diante das críticas pela mortandade de animais).
Domínio Público
O tiro ao pombo também esteve presente em quatro outras edições, entre 1908 e 1924, mas com os animais reais sendo substituídos por versões de argila.
Domínio Público/Wikimedia Commons
Subida na corda (ou escalada na corda) - Entre 1896 (Atenas) e 1932 (Los Angeles), em dez edições, a modalidade fez parte do calendário olímpico.
Domínio Público/Wikimedia Commons
Nado subaquático - Modalidade que constou nos Jogos de Paris-1900 dava pontos aos atletas a cada metro percorrido debaixo d?água, exigindo fôlego dos competidores.
Reprodução
Curiosamente, a disputa do nado subaquático aconteceu no Rio Sena, que em 2024 terá provas de triatlo e maratona aquática, além de ser o palco da cerimônia de abertura.
Getfunky Paris/Wikimedia Commons
Natação com obstáculos - Outra modalidade insólita que foi disputada nas águas de Paris, em 1900. Os atletas precisavam nadar e passar por três barreiras formadas por barcos.
Reprodução
Levantamento de peso com uma mão - Esporte que exigia força e equilíbrio, integrou a programação dos Jogos de Atenas-1896 e Saint-Louis-1904.
Reprodução
Críquete - O esporte mais popular da Índia e do Paquistão foi disputado apenas nos Jogos de Paris-1900.
Domínio Público/Wikimedia Commons
Em 2023, o COI aprovou a inclusão da críquete nos Jogos de Los Angeles-2028. Assim, a modalidade retornará ao evento após 138 anos.
Acabashi/Wikimedia Commons
Lacrosse - Modalidade popular em países como Canadá e Estados Unidos fez parte da programação olímpica em duas edições consecutivas: Saint-Louis-1904 e Londres-1908.
Kenneth C. Zirkel/Wikimedia Commons
Assim como o críquete, o lacrosse é uma das cinco modalidades que serão novidade no calendário de Los Angeles-2024.
TorontoGuy79/Wikimedia Commons
Jeu de paume - Precursor do tênis, integrou a programação de Londres-1908. Modalidade tem mais um milênio de existência.
Like tears in rain/Wikimedia Commons
Motonáutica - Presente nos Jogos Olímpicos de Londres-1908, foi a única modalidade a motor que fez parte do evento em toda a história.