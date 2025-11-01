Cientistas estudam “Lagoas de micróbios” encontradas na Argentina
Puna de Atacama, no noroeste do país, é um planalto gigantesco, mais de 3,6 km acima do nível do mar.
No local, doze piscinas de água rasa e cristalina, cercadas por montanhas, constituem o chamado "ecossistema alienígena", que se estende por 10 hectares de deserto, segundo os pesquisadores.
A imprensa científica apelidou o conjunto de ?ecossistema alienígena? por três razões:
presença de microrganismos extremófilos raríssimos,
altíssima radiação UV pela altitude, química da água semelhante a ambientes primitivos.
Os estromatólitos são comunidades complexas de micróbios, cujas excreções se solidificam em camadas de rocha. Assemelham-se aos que existiram durante o período Arqueano da Terra (2 a 4 bilhões de anos atrás), quando a atmosfera não continha oxigênio.
Eles ainda se formam hoje em vários habitats marinhos e de água doce, mas são muito menores do que os seus homólogos antigos.
Segundo os pesquisadores, se a vida alguma vez tivesse evoluído em Marte - havendo fósseis no planeta - é assim que as coisas teriam acontecido. Compreender estas comunidades modernas na Terra poderia trazer mais informações sobre o que deveríamos procurar nas rochas marcianas.
Certos trechos dos desertos podem ser explorados para turismo, com criação de infraestrutura básica para os visitantes. O Deserto do Atacama, por exemplo, é muito procurado. Agências de viagens fazem tours e oferecem acampamento no deserto.
Os desertos estão entre as formações naturais mais curiosas do planeta. O portal de meteorologia Climatempo explica alguns tipos de deserto e o motivo de sua existência.
Um dos tipos de deserto surge em regiões equatoriais, de latitude média, quando o ar quente que sobe acaba descendo muito seco. É o caso do Deserto de Tengger, na China.
Outra espécie de deserto ocorre quando correntes de vento sopram do equador para os trópicos em altitudes bem elevadas. Um típico exemplo disso é o Deserto do Saara, na África.
Também há desertos que se formam por causa de barreiras naturais, quando a chuva cai antes de avançar sobre a região montanhosa. É o caso do Deserto da Judeia, em Israel.
Em 2022, por causa da Copa do Mundo no Qatar, o Deserto de Khor Al Abaid, tornou-se um dos assuntos que atraíram a curiosidade. Fica a apenas 60 km da capital Doha e, por isso, acabou sendo visitado por muitos turistas.
Ao contrário do imaginário popular, desertos não são definidos pela presença de areia, mas pela extrema aridez e pela baixíssima precipitação anual. Por isso, regiões geladas como o Ártico e a Antártida são classificadas como desertos polares, onde quase não chove nem neva.
Nesses ambientes frios, a água permanece congelada e indisponível para a vida, criando condições tão secas quanto as dos desertos quentes. Temperaturas negativas, ventos intensos e falta de umidade tornam esses lugares inóspitos, apesar de cobertos por gelo.