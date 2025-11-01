Cientistas descobrem pegadas de 90 mil anos de seres humanos na África
Segundo os arqueólogos, essas marcas de pés estão entre as mais antigas já identificadas em todo o mundo.
Além de ser um país com riqueza arqueológica, o Marrocos tem muitos outros atrativos nos seus 710 mil km².
O Marrocos não é um destino tão comum para os brasileiros como países da América ou da Europa. Mas é um belo país, que tem atrações espetaculares para os turistas. Veja, então, alguns dos principais atrativos.
Crocoparc - A entrada já revela o que espera os turistas. O parque fica em Agadir e é repleto de crocodilos. Este animal foi venerado como divindade no Antigo Egito. E é muito comum no continente africano.
O zoológico foi inaugurado em 2015 e tem 325 crocodilos do Nilo, além de tartarugas gigantes, cobras gigantes e iguanas.
Montanhas Atlas - Ficam na Cordilheira dos Atlas. É uma cadeia que se estende por 2.400 km no Marrocos, Argélia e Tunísia.
Dunas Erg Chebbi - Também chamadas de Dunas de Merzouga, ficam perto da fronteira com a Argélia.
As dunas mais altas chegam a ter 150 metros de altura. As pessoas podem fazer passeios de camelos pela paisagem exuberante.
A garganta atrai amantes de caminhadas e escaladas. Mas mesmo quem não curte aventuras de risco se impressiona ao caminhar pelo vale aberto pelos paredões.
Souk El Had de Agadir - É o mercado central da cidade de Agadir, que fica a 547 km da capital Rabat.
Mesquita Hassan II - Outra atração no Marrocos, por ser país árabe, é a tradição das belas mesquitas. A Hassan II é a segunda maior mesquita do mundo, foi inaugurada em 1993 e tem um minarete de 200m de altura. Fica em Casablanca.
Casablanca, por sinal, é a maior cidade do Marrocos com 3,8 milhões de habitantes. E também é a mais famosa por causa do cinema.
Casablanca ganhou enorme projeção mundial a partir do filme estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, em 1943, "Casablanca", que faturou 8 Oscars.
Palácio Real - Fica na cidade de Fez. Construído no século 14, é famoso pelas portas de bronze e pelo tom azul em algumas partes da edificação, contrastando com as colunas em tons pastel.
Torre Hassan - Construída em 1184, tem 44m de altura e fica na capital Rabat. Faz parte da Mesquita de Hassan. Erguida para ser seu minarete.