Dia dos Mortos é maior festa popular do México; veja as principais cidades
Por Flipar
O Dia de Los Muertos- feriado nacional - é a maior festa popular do México. Um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, título concedido em 2008 pela Unesco.
Imagem de Lisa Yount por Pixabay
Chiapas - A 825 km da Cidade do México. Praças, ruas, casas, a cidade inteira se reúne em torno da crença da presença dos mortos neste dia. E as oferendas são espalhadas por toda parte, juntando alimentos e flores de forma decorativa.
Youtube Canal ISSSTE MX
Foi em Aguascalientes que o catunista José Guadalupe Posada criou a primeira Catrina da história, em 1910.
Domínio público
A Catrina é o símbolo maior da festa dos Mortos no México. Um símbolo conhecido internacionalmente.