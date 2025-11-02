No Dia de Todos os Santos, saiba quais são os mais populares no Brasil
Por Flipar
Santo Antônio
Celebrado em 13 de junho, é conhecido como o ?santo casamenteiro? e símbolo de amor, solidariedade e devoção aos pobres. Seu pãozinho é tido como amuleto para ter sempre comida em casa. E suas festas fazem parte das tradicionais celebrações juninas em várias regiões do país.
Imagem de Yanetzi Ramirez por Pixabay
São João Batista
Celebrado em 24 de junho, é um dos pilares das festas juninas e padroeiro de muitas cidades. É conhecido como o precursor de Jesus e símbolo de renovação e fé no batismo.
Pablo de Abreu Vieira wikimedia commons
São Pedro
Comemorado em 29 de junho, foi um dos apóstolos de Cristo e o primeiro papa da Igreja. É padroeiro dos pescadores e sua festa fecha o ciclo das festas juninas com grande animação.
Francisco Aragão - Flickr
São Francisco de Assis
Celebrado em 4 de outubro, é o padroeiro dos animais, da ecologia e da simplicidade. Seu exemplo de humildade e amor à natureza inspira muitos brasileiros.
Pixabay
São Jorge
Comemorado em 23 de abril, é popular especialmente no Rio de Janeiro. Representa a coragem e a proteção espiritual, sendo cultuado também nas religiões afro-brasileiras.
Sergei Panasenko-Mikhalkin
Santa Rita de Cássia
Celebrada em 22 de maio, é conhecida como a santa das causas impossíveis. Sua vida de sofrimento e perdão a tornou símbolo de fé e perseverança.
MACÍLIO GOMES wikimedia commons
São Sebastião
Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sua festa é em 20 de janeiro. Mártir cristão, é invocado contra doenças e por proteção espiritual, com forte devoção popular.
Halleypo wikimedia commons
Santa Luzia
Comemorada em 13 de dezembro, é padroeira da visão e invocada para curas nos olhos. Sua imagem com os olhos numa bandeja é amplamente reconhecida pelos devotos.
199341G wikimedia commons
São José
Celebrado em 19 de março, foi o pai adotivo de Jesus e é padroeiro dos trabalhadores. É um dos santos mais tradicionais e respeitados pela igreja católica no Brasil.
Halley Pacheco de Oliveira wikimedia commons
São Benedito
Sua festa é celebrada em 5 de outubro em muitas regiões, embora o dia litúrgico seja 4 de abril. É um símbolo da fé do povo negro e associado à simplicidade e caridade.
Eugenio Hansen wikimedia commons
São Miguel Arcanjo
Comemorado em 29 de setembro, é considerado o protetor contra o mal e líder dos anjos. É muito invocado em orações de libertação e proteção.
Domínio público
Santa Teresinha do Menino Jesus
Comemorada em 1º de outubro, é padroeira das missões e muito amada no Brasil. Sua ?pequena via? de santidade, baseada em simplicidade e amor, conquistou fiéis no mundo inteiro.
torvindus wikimedia commons
São João Bosco
Celebrado em 31 de janeiro, é o padroeiro da juventude e fundador dos salesianos. Dedicou sua vida à educação de jovens pobres e marginalizados, unindo fé, ensino e afeto.
Domínio público
Santo Expedito
Sua festa é em 19 de abril e ele é conhecido como o santo das causas urgentes. É muito popular no Brasil e invocado por quem precisa de respostas rápidas ou ajuda imediata.
Domimi83 wikimedia commons
São Judas Tadeu
Celebrado em 28 de outubro, é conhecido como o santo das causas impossíveis e desesperadas. Foi um dos doze apóstolos de Jesus e sua devoção é muito forte no Brasil, com igrejas lotadas em seu dia.
Domínio público
São Cristóvão
Celebrado em 25 de julho, é o padroeiro dos motoristas e viajantes. Segundo a tradição, carregou o menino Jesus nos ombros ao atravessar um rio, tornando-se símbolo de proteção nas estradas.
Domínio público
As diversas manifestações de Maria a Santa Mãe de Jesus, também têm muitos devotos por todo o Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do país.
Youtube/Pascom Aparecida Passos MG
Outras manifestações Marianas muito populares são N.S. das Graças (foto), N.S. de Lourdes e N.S. de Fatima.