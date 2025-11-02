Copacabana terá o maior show de drones do Brasil no Réveillon 2026
Por Flipar
A festa da virada no Rio contará com mais de 70 atrações musicais em 13 palcos espalhados pela cidade. Em 2024, o evento reuniu mais de 5 milhões de pessoas, sendo 2,6 milhões só em Copacabana, segundo a Riotur.
Alexandre Macieira/Riotur
A Embratur projeta aumento de 12% no turismo internacional no 1º trimestre de 2026, com destaque para visitantes do Canadá, Colômbia e México. Até setembro de 2025, o Rio já havia recebido 1,6 milhão de turistas estrangeiros.
Riotur
Os drones, ou veículos aéreos não tripulados (VANTs), surgiram inicialmente no contexto militar, mas rapidamente se popularizaram para usos civis, recreativos e comerciais.
Divulgação/Quaternium
A história dos drones remonta à Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de bombas voadoras alemãs como a V-1. Essas primeiras versões eram rudimentares e controladas por mecanismos simples.
Meuw guy wikimedia commons
A grande virada aconteceu com o desenvolvimento de sistemas de controle remoto mais precisos e a miniaturização de componentes eletrônicos.
wikimedia commons Nehemia Gershuni-Aylho
Além de seu uso em combate, drones militares têm desempenhado papéis fundamentais em missões de busca e resgate, monitoramento de áreas de desastre e combate ao terrorismo.
reprodução youtube
Já os drones para uso pessoal e comercial começaram a ganhar popularidade na década de 2010, especialmente com o surgimento de fabricantes como a DJI.
wikimedia commons Jacek Halicki
Esses drones são muito menores, mais acessíveis e fáceis de operar em comparação com os drones militares.
AC works Co., Ltd. por Pixabay
Eles são usados para uma ampla variedade de propósitos, desde fotografia aérea e vídeos de alta qualidade até monitoramento de fazendas e mapeamento geográfico.
DJI-Agras por Pixabay
Esses dispositivos têm uma autonomia de voo mais limitada, geralmente com alcance de alguns quilômetros e tempo de voo de 20 a 30 minutos.
freepik diana.grytsku
Empresas como a Amazon estão experimentando o uso de drones para entregas rápidas de mercadorias. Esse tipo de serviço ainda está em fase de desenvolvimento, mas promete revolucionar o comércio eletrônico e a logística.
Divulgação/Amazon
É comum que os operadores precisem de licenças para voar em áreas urbanas ou próximas de aeroportos, além de respeitar limites de altura e distância.