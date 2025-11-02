Raro diamante de 37,4 quilates com metades distintas é descoberto na África
Por Flipar
Diamantes rosa são extremamente raros e se formam a mais de 160 quilômetros abaixo da superfície, com sua cor surgindo de intensas deformações geológicas. O novo achado, aliás, supera todos os registros anteriores em tamanho e complexidade.
Instituto Gemológico da América/Tebogo Hambira
A gema foi analisada pelo Instituto Gemológico da América, que classificou a descoberta como ?extraordinária? devido ao peso elevado e à rara dicromia natural. Cristais com essas características são praticamente inéditos em pedras dessa magnitude.
Instituto Gemológico da América/Tebogo Hambira
Esse brilhante é formado de carbono puro cristalizado, que fica depositado em camadas internas da crosta terrestre.
Giuliofranzinetti/wikimedia commons
Normalmente, o diamante cristaliza com uma estrutura num formato cúbico e pode ser sintetizado industrialmente.
George Hodan/Public Domain Pictures
O diamante é um dos mais duros materiais naturais que existem. Por isso, não pode ser riscado por nenhum outro mineral ou substância, exceto o próprio diamante.
George Hodan/public domain pictures
Trabalhado como joia, ele é extremamente valioso no mercado. E, dependendo de sua característica, é negociado em leilões.
Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
Os países que mais produzem diamantes usam a maior parte da mineração para pesquisas e propósitos industriais, não para criação de joias.
Imagem de Michael Schwarzenberger por Pixabay
Eles são usados frequentemente para perfurar, triturar ou cortar outros materiais resistentes, como quartzo e alumina.
Imagem de MustangJoe por Pixabay
Os diamantes industriais são usados principalmente para atividade nas empresas de engenharia civil e mecânica.
Imagem de WikiImages por Pixabay
Veja agora os cinco países que são os maiores produtores de diamantes em todo o mundo.
Gsmart-ao wikimedia commons
Canadá: 17,6 milhões de quilates. Territórios do noroeste que eram campos de caça se transformaram em importantes áreas de extração de diamantes. A primeira mina abriu em 1998. Das quatro minas do país, três ficam nessa região.
Domínio público
Em outubro de 2022, um diamante rosa (cor muito valorizada) de 11 quilates foi vendido por R$ 49,9 milhões (então, R$ 259,5 milhões), o preço mais alto por quilate da história.
Imagem de JamesDeMers por Pixabay
Em janeiro de 2023, a Polícia Federal ? em operação conjunta com a Agência Nacional de Mineração ? prendeu no Rio de Janeiro um empresário que falsificava o certificado Kimberley de diamantes.
zombie cygig por Pixabay
O Kimberley certifica a origem das pedras e tem o objetivo de evitar a compra e a venda dos chamados diamantes de sangue, que são aqueles extraídos em áreas de conflito, durante guerras civis e com abuso de direitos humanos.
Imagem de Peter Lomas por Pixabay
Esse tipo de exploração criminosa foi tema do filme "Diamante de Sangue", estrelado por Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer Connely.