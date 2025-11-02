Caravelas-portuguesas reaparecem no litoral de SP e aumentam risco de queimaduras graves
Por Flipar
Segundo o biólogo Eric Comin, ventos e temperatura da água favorecem o surgimento da espécie nesta época. A caravela se move com uma bolsa flutuante e libera substância urticante ao contato com os tentáculos, causando reações intensas.
Wikimedia Commons / Domínio Público
Os sintomas após o contato com a caravela incluem dor intensa, bolhas, inchaço, calafrios, náuseas e até parada respiratória. Mesmo exemplares mortos continuam perigosos, e o simples toque nos tentáculos já é suficiente para provocar queimaduras sérias.
Ruan Luz/Divulgação
Em caso de queimadura, não use água doce nem areia. Aplique vinagre na região afetada, remova os tentáculos com pinça ou barbeador e evite coçar. Observar a faixa de areia antes de entrar no mar pode evitar acidentes. Fique atento a relatos de aparecimento da espécie na região.
site https://www.iguiecologia.com/
Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech (foto), aliás, criaram uma água-viva biônica que vai auxiliar nos estudos sobre as profundezas do oceano.
Kevin Stanchfield wikimedia commons
Eles explicaram que fizeram um implante de um dispositivo microeletrônico numa água-viva real, de modo que ela consiga nadar 4,5 metros mais rápido do que o animal normal. E vai transmitir informações sobre temperatura, salinidade e níveis de oxigênio.
Divulgação Caltech
Águas-vivas sao seres que, volta e meia, se destacam na mídia. Recentemente, um pesquisador brasileiro participou de uma descoberta no Oceano Pacífico. O professor André Carrara Morandini, da Universidade de São Paulo (USP), se uniu a cientistas japoneses na identificação de uma nova espécie de água-viva.
Divulgação
Essa água viva habita uma formação vulcânica chamada de Caldeira Sumisu, nas Ilhas Ogasawara, cerca de 460 quilômetros ao sul da capital Tóquio.
Divulgação
A espécie recebeu o nome de medusa da cruz de São Jorge em referência ao seu formato visto de cima ? que lembra a cruz vermelha da bandeira inglesa. Como toda água viva ela é transparente. Mas esta tem um estômago avermelhado.
Divulgação
No Brasil, águas vivas têm proliferado no litoral gaúcho. Desde o começo da Operação Verão no Rio Grande do Sul, em 16/12/2023, o litoral gaúcho já teve mais de 12.600 casos de lesões por água viva.
Reprodução RBS TV
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a água clara e com elevação da temperatura se torna convidativa para os banhistas e ao mesmo tempo favorece a proliferação das águas vivas. E é necessário ter cuidado.
Reprodução RBS TV
A pessoa ferida tem a sensação de queimadura, embora, tecnicamente, a água-viva não queime. O que ocorre, na verdade, é um envenenamento químico com toxinas. Por isso, elas são consideradas peçonhentas. E causam uma dor intensa.
Domínio público
Não se deve esfregar a pele após intoxicação pela água-viva, pois isso só serve para espalhar o veneno ainda armazenado nos tentáculos.
Reprodução RBS TV
Os bombeiros afirmam que não se deve usar água doce ou água da toneira. O correto é lavar a parte do corpo que sofreu a picada com água do mar ou vinagre.
Reprodução TV Globo
O ideal, inclusive, é pedir ajuda aos guarda-vidas. Nas guaritas, quem é queimado costuma usar vinagre para tratar a lesão. E diz que arde bastante.
Reprodução RBS TV
E cuidado: mesmo quando estão na areia, uma água-viva oferece o mesmo perigo. A capacidade de envenenar permanece por 24 horas após o momento em que ela fica fora da água. Nunca as manipule. Podem estar vivas, mesmo parecendo mortas.
Imagem de Callie Maddalena-Maloney por Pixabay
Existem mais de mil espécies de águas vivas pelos oceanos, em todo o planeta. No Brasil, as mais comuns são Olindias sambaquiensis, Physalia Physalis e Chrysaora láctea
Imagem de Lisa por Pixabay
As águas-vivas medem entre 2 centímetros e 2 metros de comprimento. Portanto, há uma variedade grande de tamanhos.
Freepik
A água-viva pode ter até 40 tentáculos, que ficam em volta da boca e auxiliam na captura do alimento.
Imagem de 1045373 por Pixabay
As águas-vivas podem comer peixes e crustáceos. Além disso, podem ter microalgas vivendo em seus tecidos e fornecendo nutrientes por meio do processo da fotossíntese.
Gdr wikimedia commons
Especialistas afirmam que o aquecimento global, que vem chamando atenção com altas temperaturas fora de época, fazem bem às águas-vivas e aumentam a sua proliferação.
Joe por Pixabay
No Sul do Brasil, várias praias registram ocorrências de águas-vivas. Uma delas é a Praia do Cassino, que aparece no topo das listas das maiores praias do mundo, pois tem incríveis 245 quilômetros de extensão.
Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons
Portanto, é uma área de grande movimento, pois, além do banho de mar, a área oferece atrações como uma estação ecológica e um complexo eólico para geração de energia limpa, entre outros atrativos.
Reprodução TV Globo
Uma curiosidade é que existem águas-vivas que brilham na escuridão. Elas possuem órgãos bioluminescentes que provocam esse efeito. Mas nem todas são assim.
Imagem de Lisa por Pixabay
Esse animal marinho tem até uma data comemorativa: 3 de Novembro é Dia Mundial da Água-Viva.