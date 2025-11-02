Belas cidades litorâneas da África que recebem cruzeiros com frequência
Por Flipar
Dakar, Senegal: Como porta de entrada para a África Ocidental, Dakar combina mercados vibrantes e rica herança musical, sendo uma parada estratégica para cruzeiros que exploram a costa atlântica africana.
Petr Ganaj - pexels
Zanzibar, Tanzânia: Conhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas, Zanzibar é um destino paradisíaco que encanta os passageiros de cruzeiros com sua rica história e cultura swahili.
Xlandfair wikimedia commons
Port Louis, Maurício: Esta capital insular oferece uma mistura de influências culturais e paisagens tropicais, tornando-se uma parada encantadora para cruzeiros no Oceano Índico.
Wikimedia Commons/Peter Kuchar (pkuchar)
Túnis, Tunísia: A cidade de Túnis é um destino frequente para navios de cruzeiro. porto de La Goulette, próximo a Túnis, recebe diversas escalas de navios de cruzeiro, permitindo aos passageiros explorar a rica história e cultura da região.
- pexels - burcin sahin
Mombasa, Quênia: Este porto histórico combina influências árabes, portuguesas e britânicas, oferecendo aos passageiros de cruzeiros uma rica tapeçaria cultural e acesso a safáris próximos.
- pexels - pharouk damilola
Alexandria, Egito: Com sua profunda história e proximidade às pirâmides de Gizé, Alexandria é uma escala fascinante para cruzeiros no leste do Mediterrâneo.