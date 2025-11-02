Café com sal e leite condensado faz sucesso em pais asiático
Por Flipar
A origem do Ca Phe Muoi remonta a uma pequena cafeteria de Hue, cidade histórica de 340 mil habitantes que foi a capital do país até 1945. Banhada pelo rio Perfume, Hue é muito conhecida por seu patrimônio arquitetônico.
Os donos da cafeteria, Ho Thi Thanh Huong e Tran Nguyen Huu Phong, afirmam ter criado o café com sal em 2010, e defendem a qualidade da mistura, que muitos imaginavam impossível de agradar ao paladar.
O Ca Phe Muoi é uma combinação de café vietnamita com leite condensado e uma camada de creme salgado. Pode ser servido quente ou gelado. Os criadores ressaltam que o amargor do café é atenuado pela doçura do leite condensado, num equilíbrio que surpreende.
O sucesso foi tanto que a cafeteria passou a engarrafar a bebida para venda em outras cidades do Vietnã. Várias cafeterias também adotaram a novidade. E até o Starbucks no Vietnã lançou sua própria versão do ca phe muoi.
O Vietnã é o segundo maior exportador de café do mundo, atrás apenas do Brasil. O grão foi introduzido pelos franceses no país na década de 1950 e sua popularização avançou rapidamente.
Além do café com sal, os vietnamitas fazem outras misturas com o café tradicional: café com ovo (ca phe trung), café com coco (ca phe cot dua), café batido com frutas (sinh to ca phe) e café com iogurte (sua chua ca phe).
As curiosidades da gastronomia vietnamita - que tem influência das cozinhas francesa, chinesa e tailandesa, e é considerada uma das mais saudáveis do mundo - é um dos atrativos de um país recebe muitos turistas após longa história de guerra. Conheça agora um pouco da história do Vietnã.
O dia 30 de abril marcou o aniversário do episódio historicamente conhecido como ?queda de Saigon?, que encerrou a longa e sangrenta Guerra do Vietnã.
Há 49 anos, em abril de 1975, a capital do então Vietnã do Sul foi tomada pelas forças do exército norte-vietnamita, no capítulo final de um dos conflitos mais famosos do período da Guerra Fria, na segunda metade do século XX.
A Guerra do Vietnã durou duas décadas, entre 1955 e 1975, e opôs o Vietnã do Norte, governado por Ho Chi Minh, aliado da União Soviética comunista, e o Vietnã do Sul, sob o comando de Ngo Diem Dinh, apoiado pelos Estados Unidos.
A divisão do Vietnã em dois territórios foi definida na Conferência de Genebra, em 1954, após o fim da guerra da Indochina, episódio que encerrou a colonização francesa na região - dominação que englobava também Laos e Camboja.
A Conferência de Genebra previa eleições gerais para unificação das duas partes do Vietnã. O governo do sul, porém, não aceitou e a tensão escalou. Com guerrilheiros e exércitos, o conflito se desenvolveu. Ficaram famoso os vietcongues, guerrilheiros da Frente Nacional de Libertação, do norte.
Embora dessem suporte material e estratégico às forças do sul desde o início, os Estados Unidos só entraram de fato na Guerra do Vietnã nos anos 60, com o envio de forças militares à região. A decisão foi do presidente Lyndon Johnson, que assumiu após o assassinato de John Kennedy.
Travado em ambiente selvagem, hostil, nas matas do Vietnã, o conflito se arrastou por anos e o governo dos EUA passou a sofrer pressão cada vez maior da opinião pública para retirar as tropas. Historiadores estimam um balanço de três milhões de mortos, sendo dois milhões de civis.
Nas horas que antecederam a chegada das tropas comunistas a Saigon, os Estados Unidos realizaram a Operação Vento Constante, um imenso plano de emergência para evacuar civis e militares da cidade com a utilização de helicópteros.
Em 1976, ano seguinte à tomada de Saigon, o governo vietnamita rebatizou a cidade como Ho Chi Minh, em homenagem ao líder comunista morto em 1969.
Embora a capital do Vietnã atual seja Hanói, a cidade mais populosa do país é Ho Chi Minh, centro financeiro e um importante destino turístico no sudeste asiático.
A antiga Saigon é uma cidade portuária e foi a capital do Vietnã sob jugo francês por quase cem anos. Com 98 milhões de habitantes, o Vietnã ocupa a 13ª colocação entre os mais populosos do mundo. Em Ho Chi Minh vivem cerca de 13 milhões de pessoas.
A cidade oferece ao visitante um visual moderno às margens do rio Saigon, mas preserva construções tradicionais, o que proporciona a convivência do novo com o histórico.
Construções se destacam em prédios como o do Palácio da Reunificação, os correios e a catedral. Há muitos vestígios na cidade da arquitetura francesa.
Ainda que carregue o nome de um líder comunista, Ho Chi Minh é o centro financeiro do Vietnã. Shoppings e avenidas comerciais estão repletos de lojas de grifes famosas do capitalismo ocidental.
Uma característica de Ho Chi Minh que costuma causar apreensão em turistas é o trânsito caótico, sem muitas regras, e com milhares de motos.
Há alguns pontos de visitação clássicos de Ho Chi Minh, como o Museu da Guerra, o Palácio da Reunificação, o Correio Central e a Basílica de Notre Dame, erguida por colonos franceses em 1863.
Ho Chi Minh também oferece alguns pólos gastronômicos. Nos passeios pelos distritos da cidade o visitante encontra vendedores de comida com pratos variados da culinária local.