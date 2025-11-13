Biblioteca Mundial Digital: acervo ao alcance de todos
Por Flipar
São milhares de manuscritos, gravuras, fotos, livros, filmes e desenhos arquitetônicos, entre outros materiais, com acesso livre pelo portal da instituição. E isso em diversas línguas.
Imagem de Claudia por Pixabay
Pela internet, o usuário tem acesso a coleções de todos os países membros da Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, nos idiomas árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, português e russo.
Bibliotheca Alexandrina, Egito - fundada em 2002
Amrkhaled 2003 wikimedia commons
Com uma arquitetura espetacular, assinada pelo norueguês Snøhetta, a biblioteca levou 7 anos para ser concluída e mantém a maior coleção de livros na África e a maior coleção de livros em francês no mundo árabe.
wikimedia commons
E, além dos livros, é um espaço que tem museus, auditórios, laboratórios e um planetário.
Roland Unger wikimedia commons
Biblioteca Britânica - Londres (Reino Unido) - Fundada em 1973.
jack1956 wikimedia commons
Agora uma curiosidade: Em novembro de 2023, a Biblioteca Pública de Saint Paul, em Minnesota, nos EUA, foi cenário de um momento inusitado. Uma pessoa devolveu um livro que havia sido emprestado 100 anos antes.
wikimedia commons McGhiever
A diretora Maureen Hartman disse que, pelo estado frágil do livro, ele seria colocado sob proteção de um vidro, numa área de exposição de peças da cidade. O prefeito de Saint Paul, Melvin Carter, disse em tom de brincadeira que a multa por atraso de livro era de 1 centavo/dia. Então, seriam 380 dólares para a mulher que o pegou emprestado.